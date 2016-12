NATAL 2016

Cartas

O nascimento de Jesus Cristo, celebrado no Natal, faz renascer as alegrias e esperanças para o início de mais um ano que se inicia. Cristo é “a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano” (Jo 1,9), dissipando as trevas do erro e da dor que envolvem a humanidade.

“Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo-Senhor, na cidade de Davi” (Lc 2,11), anuncia o anjo de Deus. E assim, aquela que seria para os pastores de Belém somente mais uma longa, escura e fria noite de inverno, se ilumina em tempo novo de paz, justiça e fraternidade.

Na singeleza do presépio se contempla a grandeza e esplendor do mistério da salvação. Proclamar o que se acolhe, celebrar o que se proclama e testemunhar o que se celebra, eis o sentido profundo do Natal. Tempo de meditação, silêncio, amor e oração!









Amar é partilhar gestos pequenos de significado profundo: abraçar as crianças, encontrar um pobre, visitar um doente, consolar o triste, perdoar e ser perdoado, preparar uma mesa, reunir a família. Defender sempre a vida humana! Foi o modo como o menino Jesus nasceu, viveu, morreu e, ressuscitado, permite que a cada ano haja um Feliz Natal.

Cordiais e afetuosos votos de paz, alegria e bênçãos nesse tempo santo da vinda do Menino Deus e no ano novo que virá.

Dom Pedro Luiz Stringhini

Bispo diocesano de Mogi das Cruzes