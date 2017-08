Artigos

Perseu Gentil Negrão

Na semana passada, na solidão da estrada, eu estava ouvindo músicas antigas, quando começou a tocar “Naquela Mesa” (de Sérgio Bittencourt), na magistral interpretação de Elizeth Cardoso (cantora preferida de Papai). Há tempos, por covardia, eu evitava ouvir essa música. Dessa vez, deixei: “Naquela mesa ele sentava sempre. E me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias. Que hoje na memória eu guardo e sei de cor”.

Meus olhos anuviaram e o pensamento levou-me à casa paterna, que tinha salas de estar e jantar (copa) no centro; nas laterais, os quartos. A alma do lar era a copa, onde havia uma grande mesa de fórmica, na qual Papai passava grande parte do seu tempo: lendo, assistindo televisão e conversando. Ás vezes, Papai trazia para a copa sua velha máquina “Halda”, para escrever suas maravilhosas crônicas. “E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã”.

“Naquela mesa ele contava histórias” das suas lutas, pescarias, temores, derrotas e vitórias. Dava conselhos, ouvia minhas queixas. Ensinava-me a ser um homem de bem. Papai era tão especial, que naquela mesa, até minhas manifestações processuais fazia. No início da minha carreira no Ministério Público Papai fazia grande parte do meu trabalho. No final do dia, ao voltar para casa, enquanto eu descansava um pouco, Papai lia os processos e anotava. Em seguida, me ditava as petições. “Minhas” manifestações processuais eram perfeitas. Papai era o melhor: filho, irmão, marido, pai, amigo, advogado e homem.

Naquela mesa Papai falava: “Eu quero ‘ir’ antes da minha Lu” (como chamava Mamãe). Um dia, percebendo que sua querida Lu estava gravemente doente, simplesmente “desligou” seu coração. Deus, em sua infinita bondade, atendeu seu desejo. “Venceu o tempo de meu Pai. (Que tristeza! Que saudade!)” (Rubens Sudário Negrão, “A Estrada da Vida).

“A duras penas, chorando sempre, consegui escrever a crônica de hoje. Desta vez, não o fiz para vocês e me desculpo. Escrevi para mim mesmo. Foi ela ditada pelo amor, pela gratidão, pela saudade” (Rubens Sudário Negrão, obra citada).

“Naquela mesa tá faltando ele. E a saudade dele tá doendo em mim”.

*A crônica foi escrita em 15 de agosto de 2016

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo