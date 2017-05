Artigos

Perseu Gentil Negrão

Chorumela – “coisa de pouco valor; quantia diminuta; insignificância, ninharia; discurso monótono; arenga, lenga-lenga” – Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.

Desde 1994 sou Procurador de Justiça. Não vou tentar explicar o que faço, para não me tornar mais chato, mas a maior parte das minhas atividades é realizada no sistema “Home Office”.

O fato de trabalhar em casa me permite um “mimo”. Um cochilo depois do almoço. Lembro sempre de um velho advogado, com o qual estagiei, que se trancava na biblioteca do escritório e me dizia: “Negrão, não posso atender ninguém, pois vou atualizar a jurisprudência”. Assim, o doutor dormia por cerca de uma hora. “Importei” o hábito.

Para minha “siesta”, ligo a televisão em um “programa de bichinho” e durmo por cerca de 40 minutos. Dia desses, não encontrei nenhum documentário da vida selvagem e, assim, restaram os noticiários. Um “mar de lama fétida”. Corrupção, desvio de dinheiro público, caixa 2 de campanha eleitoral. “De lascar” foram as respostas dos políticos envolvidos: “nunca estive com o dono da empreiteira”; “minha inocência será provada”; “todo o dinheiro da campanha foi declarado ao TSE”; “não é nada meu, é tudo de um amigo meu”.

Perdi o sono. Mudei de canal e assisti um trecho da “Escolinha do Professor Raimundo”, com o genial Francisco Milani interpretando Pedro Pedreira. O professor perguntou a respeito do descobrimento do Brasil. O Pedro Pedreira disse: “Há controvérsias”. Depois, retrucou: “tem provas? Mostre foto do Cabral chegando; fita de vídeo; testemunha idônea; laudo pericial; quero um documento que prove essa sandice”. E terminou com o famoso bordão: “não me venha com chorumela”.

Depois, fiquei pensando que muitos políticos corruptos deveriam contratar advogados como o Pedro Pedreira, pois têm-lhes faltado imaginação, com argumentos que não convencem. O pior é que até mesmo o Supremo Tribunal Federal, semana passada, usou muitas chorumelas, para libertar um conhecido e perigoso criminoso.

O sofrido povo brasileiro, ao ouvir essas sandices de muitos ocupantes de cargos públicos e de certos ministros do STF, deveria dizer-lhes: “Não me venham com chorumelas”.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo