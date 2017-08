Não façam isto…

Artigos

José Arraes

Dias atrás me encontrei com o ex-prefeito Junji Abe e seus netos, fazendo compras no Hipermercado Extra Mogilar, e nos cumprimentamos de forma cordial pelo tempo que participamos em projetos e ações na Cidade.

Um deles está, ao que tudo indica e falam, sendo ridiculamente aviltado, desprestigiado, inadequadamente destinado e, ao que parece, poderá se tornar ainda mais inacessível.

Refiro-me ao projeto da “Ilha Marabá”, um “santuário ecológico” no final da Rua Dr. Deodato Wheitheimer, ao lado do Rio Tietê.

Dizem que vão entregar o projeto e as instalações à Policia Ambiental. Foi no governo de Junji Abe que o sonho se realizou, exuberante, com uma ponte de madeira atravessando o canal da ilha e uma trilha ecológica desenhada propositadamente para o conhecimento das plantas e das águas do Tietê, cumprindo projeto da equipe do professor João Francisco Chavedar, então no comando da Secretaria de Planejamento, e da UBC.

Mas não posso deixar de assumir a minha participação em nome da comunidade do Mogilar, na defesa da ilha, um espaço ecológico às margens do Rio Tietê, onde os visitantes pudessem chegar no manancial, senti-lo, tocá-lo, conhecê-lo.

Acabar com a Ilha Marabá?

De que valeram então, os esforços do passado para preservar essa ilha, que não existia

no canal primitivo do rio, e foi descoberta quando o manancial foi retificado? Quando do desassoreamento em 1997/98, se percebeu o antigo leito totalmente assoreado e pior, servindo de receptor da segunda maior galeria de esgotos da cidade.

O senhor Waldemar a desapropriou, o senhor Junji construiu as suas instalações.









A administração atual não pode desativar a “Ilha Marabá” com as suas peculiaridades ecológicas e não pode derivar a sua utilização senão para a de ser um “Museu Natural” tal e qual o Parque Chiquinho Veríssimo.

Faço, pois, veemente apelo, rigorosamente exaltado, para o restabelecimento da “Ilha Marabá” como um Centro de Educação Ambiental e de uma Escola de Princípios Fundamentais da Biodiversidade Mogiana.

Se a Prefeitura não a quer mais, é possível que haja uma empresa no Município que a adote, até pelos benefícios de isenções tributárias e sociais.

Concito a todos se unirem nesta reivindicação, principalmente as universidades, as escolas e os ambientalistas (todos somos) da região.

José Arraes é presidente do ICATI (Instituto Cultural e Ambiental Alto Tiete)