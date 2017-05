Artigos

Dirceu Cápua

Terça-feira foi um dia muito típico para nosso País. Vimos cenas de guerra nas ruas, políticos e empresários sendo liberados da devida prisão por decisões de instâncias superiores, ou seja, tudo como sempre foi nessa nossa terra verde amarela. Mas também, como ser diferente? Qual o motivo da guerra de terça? Domínio do tráfico. Isso mesmo, aquela velha guerra que parecia ter diminuído nos anos anteriores graças à Copa do Mundo e das Olimpíadas, porém, na verdade tivemos apenas um arrefecimento dos ânimos, talvez com tudo tendo sido jogado para debaixo do tapete, mas, como ele acabou ficando pequeno os conflitos voltaram às ruas.

As imagens são surpreendentes, o Rio mais parecia um cenário da Síria. Culpa, claro, de uma parte dos políticos que, depois de pilharem aquele Estado deixando-o sem recursos, acabou por afetar a já fraca segurança pública. De outro, a população que lá, como aqui, acha bonito andar com seu baseado curtindo sua “viagem” ou mesmo os mais um pouco “descolados” que, para uma noite de diversão, se acabam antes em carreiras de cocaína, mostrando o quanto são bons. Falar isso aqui adianta? Claro que não, afinal isso é uma visão “careta”, todavia não consigo deixar de ver que tudo que acontece se dá também por que os usuários, tão idolatrados ultimamente, não veem as consequências de seus atos.

A causa da guerra do tráfico não é uma só e aquele que está na ponta, adquirindo o produto é tão responsável quanto o bandido que puxa o gatilho. Mas o que isso tem haver com a liberação de Eike e Dirceu? Ora, Tudo. Se o tráfico existe por causa do usuário, ele também tem a força que tem em razão da impunidade. Poucos são os que são presos e, condutas como a do nosso STF, em soltar poderosos indevidamente, apenas é mais uma brisa nesse fogareiro que é o mundo do tráfico.

Vale muito a pena ressaltar, o tráfico vive com base em uma corrente de corrupção que existe em volta do dele. Armas e drogas chegam as favelas e pontos de venda com base na compra de autoridades. As bocas de fumo, ou “biqueiras”, como são chamadas hoje, são conhecidas por muitos e funcionam livremente, em muitos locais, graças a pagamentos que são efetuados para evitar operações que prejudiquem o comércio.

Por isso que podemos afirmar que seja o tráfico ou seja a corrupção, ambas tem conseguido afundar o País de uma forma sem precedentes. Ah, e antes que digam que legalizar é a solução, é importante ver que o tráfico não vai parar por isso. Se uma substância não puder ser mais comercializada com lucro por eles, outras surgirão rapidamente na mesma velocidade que surge a sede de muitos para consumirem substâncias ilegais para se viver em paraísos artificiais.