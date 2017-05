Na Virada, o som especial do Xaxado Novo

Caderno A - Capa

O grupo Xaxado Novo é uma das atrações do palco principal da Virada Cultural Paulista em Mogi das Cruzes, que acontece neste final de semana. Eles se apresentam no estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes Hugo Ramos, no Mogilar, na tarde de domingo, antes do show de encerramento do evento, com Arnaldo Antunes. Na entrevista a seguir, eles falam do trabalho que envolve uma sonoridade especial.

Como é propor um resgate da formação tradicional do baião e ainda relacioná-lo com diferentes culturas, como a dos povos árabes e ciganos? Por que resolveram fundir essas culturas?

Como também desenvolvemos uma linha de pesquisa na música cigana e oriental, através das bandas Orkestra Bandida e Yaqin Ensemble (Coletivo Tarab), foi fácil identificar diversos elos entre a música do oriente islâmico com a música nordestina. Hoje sabemos que diversos instrumentos, como a própria rabeca e a zabumba, têm origem no Oriente (rebab e davul), além de ritmos como o Halij, Cocek e Karachi, que lembram muito o baião e o xaxado, mas que não se encontram na música tradicional portuguesa, mas na música árabe e cigana. A ideia do nosso primeiro disco, “Sertão Cigano”, foi justamente explicitar essa influência e aproximar essas culturas tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes.

De onde veio a ideia de inserir performances e intervenções nas apresentações?

Além de músicos, o grupo conta com a experiência do cantor Davi Freitas como palhaço e animador em performances realizadas em diversos eventos, o que torna natural esse contato próximo e lúdico com as pessoas. As intervenções com pífanos e percussão no meio do público também ajudam a descontrair e a quebrar essa distância que existe, muitas vezes, entre os artistas no palco e a plateia.

Como surgiu o interesse pela música de raiz nordestina? A harmonia do grupo faz crer que os integrantes estudam a fundo esses ritmos. Isso ocorre mesmo?

O interesse e a pesquisa pela música regional brasileira, não só a nordestina de raiz, foi algo que uniu o grupo e, que aos poucos, foi se transformando em paixão. Realizamos viagens de imersão na cultura do sertão nordestino em cidades como Exú, Serra Talhada, Caruaru, Crato e Juazeiro do Norte, para conhecer mais a fundo não só os ritmos nordestinos, mas tudo que envolve essa musicalidade tão rica e encantadora. Entrevistamos mestres rabequeiros, sanfoneiros, bandas de pífano, cordelistas e xilógrafos. Esse material foi registrado em fotos e vídeos, publicados na fanpage e no canal do grupo no Youtube, além de um cordel escrito pelo rabequeiro do grupo Felipe Gomide, que narra as aventuras do Xaxado Novo no Sertão.

Cada membro do Xaxado tem uma formação distinta. Como surgiu essa união?

Todos os integrantes têm formações diferentes, que vão do Turismo, Direito e Circo à Musicoterapia. A música foi o que nos uniu, pois todos já tinham seus projetos musicais e tocavam profissionalmente na noite paulistana. O grupo surgiu do interesse em trabalhar com a música nordestina e principalmente da amizade, pois já nos conhecíamos e frequentávamos os mesmos círculos sociais.

Como é o processo de composição? O que inspira vocês?

Cada integrante tem seu próprio estilo e processo de composição e costuma ser uma prática mais individual. As músicas novas são apresentadas nos ensaios e os arranjos são criados coletivamente. Para compor o repertório autoral do CD “Sertão Cigano”, o grupo se inspirou nas obras dos grandes mestres da música brasileira de raiz, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, além das influências que temos incorporado da música oriental. Para o próximo disco, o grupo também irá incorporar sonoridades latino-americanas que combinam muito bem com o forró.