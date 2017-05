Na última semana, Alto Tietê registrou diversos crimes contra a vida

QUADRO DESTAQUE

Dentro de uma caminhonete, um homem com máscara de palhaço, atirou e matou um pintor, de 39 anos, na última quinta-feira, em uma rua da Vila Paulista, região de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Este é apenas um dos casos de crimes contra a vida registrados no Alto Tietê na última semana. Em Arujá, outra ocorrência do tipo resultou na morte a facadas de uma auxiliar administrativa. Os assassinatos vêm em tendência de elevação nas últimas estatísticas apresentadas pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) e saltaram de 11 para 13 casos na comparação entre abril do ano passado e este (+ 18%). Os casos de latrocínio (matar para roubar) chegaram a três no mês passado. No mesmo período de 2016 não houve registros. Roubos e invasões a domicílios também preocupam.

O caso mais emblemático até agora desta série de ações criminosas é o assassinato de Luciano Ferreira Santos, de 39 anos. De acordo com a Polícia Civil, Santos – morto a tiros por um homem que usava máscara de palhaço na Rua Florêncio de Paiva, na Vila Paulista – teria passagem por tráfico de entorpecentes. Ele foi atingido por cápsulas de 9 milímetros (mm), de uso restrito. Os investigadores não sabem dizer o que teria motivado a morte.

Testemunhas disseram que o autor dos disparos estava numa caminhonete.

Outro homicídio doloso (com intenção) registrado em Mogi, que ajuda a compor o cenário de violência dos últimos dias, foi o do eletricista Sérgio Luiz da Silva Custódio, 43, morto a golpes de pedra no rosto e na cabeça na madrugada do último domingo, no Conjunto Residencial do Bosque. A vítima tinha um filho recém-nascido que, segundo familiares, sequer teve tempo de registrar.

Maio, com certeza, terá números de mortes violentas maiores do que abril em Mogi. O mês passado teve dois casos de homicídio com duas vítimas (cada ocorrência pode ter mais de uma vítima, o que não aconteceu no mês passado). Neste mês já foram, pelo menos, três. Na noite de 16 de maio, um homem, fora de si, matou a companheira, com quem tinha três filhas após uma série de discussões. Ele tentou fugir, mas acabou baleado por agentes da Polícia Militar e morreu. Neste caso, a ocorrência foi registrada como homicídio doloso consumado e resistência.

A criminalidade avança fora de Mogi das Cruzes também. Na vizinha Arujá, uma mulher foi morta a facadas quarta-feira passada. O caso ocorreu na Rua 47, na Vila Pomar. A PM tinha sido acionada para atender a uma ocorrência de briga. Quando chegou ao local encontrou uma mulher, desmaiada, com um corte no pescoço. Testemunhas disseram aos policiais que um homem havia ido ao local. Ele e a vítima tiveram uma discussão grande. Ele teria desferido o golpe que levou a mulher à morte.

O caso foi registrado na Delegacia de Arujá como feminicídio (homicídio de mulher).

Além dos crimes contra a vida, há os casos de roubo/invasão a domicílio, algo que tem se tornado cada vez mais comum no Alto Tietê.









Quatro marginais, um deles menor de idade, invadiram, no domingo, uma casa na Vila Ruth, em Poá. Eles mantiveram, por horas, uma família refém. Três foram presos em flagrante. Eles têm 18 e 19 anos. O menor, de 17, fora apreendido. Com eles, a PM encontrou dinheiro, aparelhos celulares e um revólver.

Uma invasão a domicílio também foi registrada em Mogi, no final de semana. Bandidos entraram em uma casa localizada na Vila Oliveira e levaram uma caixa de joias e um videogame. O crime foi constatado pela dona do imóvel, uma advogada que percebeu a porta lateral da casa arrombada. O prejuízo, segundo a dona do imóvel, chegou a R$ 10 mil.

A série de atos criminosos no Alto Tietê reforça a sensação da população de que a violência tem se intensificado pela Região, algo já confirmado, como observado nas principais ocorrências divulgadas pela SSP, pela opinião pública.

Preocupante

A partir de 2013, as mortes violentas tornaram-se mais comuns em Mogi das Cruzes. Motivadas por ataques violentos, cujas principais vítimas são jovens, moradores de periferias, elas fizeram com que a Cidade ocupasse a dianteira dos rankings com mais homicídios no Alto Tietê. No ano passado, os índices voltaram a cair, mas, ainda assim, trazem um cenário preocupante.

Dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) mostram que, na atualidade, Itaquaquecetuba voltou a ser a cidade com mais casos de homicídios dolosos no Alto Tietê. Nos cinco primeiros meses deste ano foram 15 casos. Em 2016 houve 45 e em 2015 tinham sido 49.

Mogi havia superado, no ano retrasado, a cidade vizinha com seus 50 casos de homicídios dolosos no decorrer de 12 meses. Em 2016, as ocorrências apresentaram tendência de queda no Município, com 30 homicídios em todo o ano. Por fim, neste primeiro bloco de cinco meses do ano, foram sete mortes violentas, menos da metade que Itaquá.

A segunda colocação no ranking dos homicídios na Região está com Suzano. Neste ano foram 12 óbitos violentos.