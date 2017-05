Na Santa Casa superlotada, o nascimento de trigêmeas

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Em meio ao transtorno da superlotação na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, o choro de três crianças chamou a atenção. Marcela, Alice e Nathália são irmãs e vieram ao mundo na manhã da última quinta-feira. Elas são o terceiro caso de trigêmeos nascidos no hospital filantrópico nas últimas quatro décadas. Os pais, moradores de Jundiapeba, já têm um menino, Bruno, de 4 anos, e ficaram felizes pelo nascimento ter ocorrido onde fizeram o acompanhamento do pré-natal.

A mãe é Patrícia Moura, de 29 anos. Durante a semana, acompanhou o caos na maternidade, mas a preocupação foi maior na quinta-feira. “Eu acordei e pensei: O que eu vou fazer?”A alternativa era o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. No entanto, ela ouvira falar que a unidade também enfrentava restrições, já que é uma das referências em maternidade na Região. O momento era de ação e logo cedo seguiu para a Santa Casa. “Pensei nas bebês e fui”. Diferente do que temia, como o parto estava agendado, a estrutura para recebê-la já havia sido preparada.

Patricia mora com o companheiro Jefferson Paschoalin de Oliveira, de 22 anos, e o filho, em uma casa construída em cima da residência do sogro. Há cerca de um ano e meio, o casal considerava ter uma vida estabilizada. Os dois trabalhando com carteira assinada e ela cursando agronegócio na Fatec de Mogi. Para diminuir o cansaço da dupla jornada, decidiram que ela iria se dedicar aos estudos enquanto ele manteria o lar. E assim foi. Dois meses depois, Jefferson foi demitido do emprego. A preocupação maior era com o aluguel, então optaram em juntar as economias e construir a casa. Para pagar as contas, começaram a vender refeições da culinária asiática.

Sete meses depois, o atraso no ciclo menstrual apontou para uma possível gravidez. Três testes “de farmácia” mostraram diferente. A notícia chegou só no mesmo hospital filantrópico em que as meninas nasceriam. “Eu estava com uma dor no abdômen e vim até aqui, o médico me encaminhou para o ultrassom. Fiz o exame e o doutor Madson me perguntou se eu planejei uma gestação desta. Ele disse que era um caso difícil de acontecer”, lembra Patricia. O susto de uma gravidez não programada seria intensificado logo após ela responder não: “a sua gestação e trigemilar”. “Eu não entendi esta parte de trigemilar, aí ele me mostrou a foto do ultrassom, com os três saquinhos gestacionais. Eu estava sozinha, porque não podia subir acompanhante. Escorei na parede e pensei como eu contaria para a minha família”. Jefferson, que a esperava no primeiro pavimento do hospital, reagiu diferente com a notícia. “Eu fiquei pulando de tanta felicidade”, lembra.

A informação impactou também o avô materno, o motorista Airton Moura, de 52 anos. Pai de duas filhas, ele já havia recebido a notícia de gravidez delas. “A gente ficou muito feliz das primeiras vezes, mas era um bebê só. Agora é diferente, é felicidade tripla. Ontem eu fui até a UTI e a enfermeira deixou eu tocar nelas, foi um momento de pura emoção”, conta.

Jefferson e Patrícia não têm registro de casos de gêmeos na família. Uma das médicas do pré-natal explicou que a questão genética influencia apenas nos casos bivitelinos (gerados em óvulos diferentes), o que não ocorreu no caso do casal de Jundiapeba, a gravidez é univitelino (gerados a partir do mesmo óvulo), conhecido popularmente como gêmeos idênticos.

O parto

A internação de Patricia ocorreu no começo da manhã de quinta-feira. Após ser tranquilizada pelos médicos, às 9h30 teve início os preparativos para o parto. Entre a anestesia e o nascimento das meninas, o tempo foi de 40 minutos. “Eu expliquei aos médicos que a ordem do nascimento definiria o nome das meninas. A primeira foi Marcela, a segunda Alice e a última Nathália”, lembra a mãe. Por se tratar de um parto prematuro, com sete meses e meio, as crianças foram para o setor de “engorda” da UTI Neonatal. A primeira nasceu com 2,1 kg, a segunda com 1,4kg e a última com 1,8 kg. A expectativa é que a Patricia receba alta hoje. A saída das crianças não têm previsão.

A estrutura

Ao que tudo indica, as crianças serão alimentadas durante os primeiros meses apenas com o leite materno, conforme os aconselhamentos médicos. Com o chá de bebê e ajuda de amigos e até de desconhecidos, eles conseguiram juntar 260 pacotes de fraldas. No cálculo da mãe, de uma média de seis fraldas para cada bebê por dia, o montante arrecadado deve durar por pouco mais de um ano. A preocupação do casal agora é com a estrutura para receber os bebês, isso porque com a renda de autônomo, eles conseguiram comprar apenas um ‘chiqueirinho’ que servirá de berço para as três nos primeiros meses. “Passamos as nossas coisas para o quarto do Bruno, que é menor, e agora ele vai dormir com as quatro bebês onde era o nosso quarto. A gente fica bastante sensibilizado porque muita gente nos ajudou, mas ainda precisamos de berços, carrinhos, roupinhas maiores e até fraldas do tamanho m se alguém quiser doar será muito bem-vindo”, conta Patricia. O contato deve ser no telefone do pai, no telefone 93013-2821.









O cenário

Durante oito dias, a Santa Casa de Mogi das Cruzes sofreu com a imensa demanda de gestantes. O atendimento nos setores de maternidade e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal chegou a ser suspenso. Na última sexta-feira, quando a reportagem de O Diário esteve na unidade, a situação na maternidade já havia sido controlada. Estavam ocupados 35 dos 38 leitos. No entanto, a UTI Neonatal ainda trabalhava acima da capacidade, eram 31 recém-nascidos para 25 leitos.

Foi no último dia 17 que a capacidade física, ocupacional e operacional da maternidade se esgotou. A direção decidiu, então, suspender os atendimentos. A decisão foi repassada ao Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e à Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (Cross), para redirecionar às outras unidades de saúde do Estado. O serviço voltou apenas na última quarta-feira, mas apenas para os casos de gravidez de baixo risco e acima de 38 semanas, além das que estivessem no 1º trimestre e necessitem de tratamento. A restrição segue para as gestações de alto risco.

Nesta semana, a provedoria do centro hospitalar encomendou um projeto a um escritório de arquitetura local para aumentar as alas. A ideia é que o novo espaço tenha capacidade para mais 10 leitos de UTI e outros 17 de enfermaria materna, um complemento aos 10 leitos atuais de cuidados intensivos e 38 vagas comuns. Não há estimativas de custo, mas o centro hospitalar deve pleitear apoio financeiro das secretarias municipal e estadual de Saúde.

Desde 2010, quando o hospital enfrentou uma grave crise na maternidade e no berçário, foi iniciada uma gestão compartilhada entre a instituição e a Prefeitura, que mantém uma Comissão Municipal Permanente de Fiscalização e Controle no hospital. Desde então, várias ações vêm sendo realizadas em conjunto, como a reforma do berçário e a ampliação da UTI Neonatal; ampliação do Programa Mãe Mogiana; e criação do Centro de Diagnóstico por Imagem.

Doação

Em 1970, um grupo formado por mulheres dispostas a orientar gestantes de ‘primeira viagem’, prestar apoio espiritual aos pacientes e familiares, entre outros trabalhos sociais, deu vida à Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc). Em 2007, o trabalho se intensificou e ‘as meninas de rosa’, como ficaram conhecidas, tornaram-se parte do corpo de funcionários da Santa Casa.

“É uma dedicação de amor, porque é um trabalho que o único retorno é mesmo a gratidão”, conta Miriam Nogueira do Vale, de 70 anos. Ela participa do grupo desde a fundação. Hoje, são 40 voluntárias. Um dos principais trabalhos da Avosc é a confecção de kits de enxoval e arrecadação de fraldas para entregar às famílias de baixa renda.