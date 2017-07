Na rota contrária

Artigos

José Francisco Caseiro

Alegria de brasileiro dura pouco mesmo. Essa é uma das conclusões que podemos chegar após as últimas medidas adotadas pelo Governo, que resultaram na alta de impostos dos combustíveis e, inevitavelmente, no aumento do preço final para os consumidores, e numa redução tímida dos juros, insuficiente para melhorar as condições de crédito e impulsionar os negócios.

Uma outra conclusão, e essa bastante temerosa, é que entramos numa rota contrária à retomada do crescimento. As projeções atuais indicam que o PIB 2017 não deve chegar a 0,5% e o emprego evolui a passos de tartaruga, na esteira quase parada dos setores produtivos. O Indicador do Nível de Atividade (INA) divulgado nesta quinta-feira, por exemplo, aponta um recuo de 0,8% na indústria paulista em junho ante o mês de maio. O semestre também ficou negativo (-0,7%), deixando claro que o setor está distante de um patamar de normalidade.

Num cenário como este, os juros altos representam um entrave ainda maior ao crescimento do Brasil. Mesmo que pela primeira vez desde 2013 a taxa Selic tenha caído para menos de dois dígitos (9,25%), ela continua num patamar elevado frente aos principais concorrentes do Brasil.

E o recente aumento dos impostos dos combustíveis foi como um balde de água fria. Quem estava confiante na retomada da economia e na melhoria dos negócios, já projetando investimentos, simplesmente voltou a colocar o pé no freio.

Os reflexos dessa medida do governo vão além da alta do preço nas bombas. Reflete nos custos produtivos das empresas em geral e gera um efeito em cadeia que impacta diretamente a população, a qual mais uma vez vai pagar a conta pela ineficiência do governo em gerir seus gastos. Ao mesmo tempo em que cortou R$ 11 bilhões em investimentos, os gastos da União com pessoal aumentou R$ 12 bilhões (11% acima da inflação) nos cinco primeiros meses desse ano.

Não podemos aceitar outros tombos como esses. É preciso voltar para a rota do crescimento e gerar trabalho para os 14 milhões de desempregados. Isso só será possível sem aumento de impostos, redução efetiva nos juros e com as reformas necessárias para modernizar o Estado brasileiro. Além da recém-aprovada Reforma Trabalhista, faltam a Previdenciária, Tributária e a Política. Só isso para destravar o País.

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê