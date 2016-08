Na região, PATs oferecem mais de 600 vagas de emprego

Comentários (0) DESTAQUE Like

O Alto Tietê conta com sete unidades do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). De toda a região, apenas as cidades de Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis não têm o serviço que, nesta semana, disponibiliza 616 vagas de emprego em diversas áreas, de acordo com a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho.

Para se candidatar às vagas é necessário se dirigir a uma das unidades, das 8h às 17h, portando RG, CPF, a numeração do PIS e a carteira de trabalho

Mogi das Cruzes dispõe de 78 vagas de emprego. Elas estão divididas em 20 para faxineiro, a mesma quantidade para trabalhador na manutenção de edificações, 15 para motoristas de ônibus urbano e 20 para auxiliar permanente de vias. Supervisor administrativo, ferramenteiro e mecânico de veículos automotores encontram uma vaga no PAT de Mogi.





Em Itaquaquecetuba são ofertadas 127 vagas de emprego. São 50 para operador de telemarketing, 30 para cozinheiro de embarcações, 20 para auxiliar de serviços de alimentação, 20 para faxineiro e duas para gerente comercial. A unidade ainda oferta uma oportunidade para cozinheiro geral, mestre da construção civil, pintor a pistola, passamaneiro a máquina e motorista de caminhão.

Em Ferraz de Vasconcelos tem uma vaga para auxiliar de escritório, em geral. Em Suzano tem uma oportunidade para alimentador de linha de produção e a mesma quantidade para vendedor de comércio varejista.

Em Poá são ofertadas 400 oportunidades para atendente de telemarketing e oito para vendedor em comércio varejista.

Confira abaixo o endereço e telefone das unidades do PAT no Alto Tietê

Arujá

Rua Professor João Feliciano, 75- Bairro Barbosa

4653-4057

Ferraz de Vasconcelos

Avenida Américo Trufeli, 60 – Conjunto Residencial José C. Moriel

Telefone: 4676-7773

Itaquaquecetuba

Estrada de Santa Isabel , 1100 – Monte Belo

Telefone: 4754-1424

Mogi das Cruzes

Avenida Cândido Xavier de Almeida Souza, 117 – Centro Cívico

Telefone: 4699-1900

Poá

Rua 26 de Março, 72 – Centro

Telefone: 4639-7854

Santa Isabel

Praça Fernando Lopes, 32 – Centro.

Telefone: 4657-4452

Suzano

Rua Washington Luis, 185 – Centro

Telefone: 4742-7107.