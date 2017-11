Na próxima semana, DER escolhe empresa para operar balança da Mogi-Guararema

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) poderá retomar as atividades no posto de pesagem de carga (balanças), instalado na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), que interliga Mogi das Cruzes e Guararema, até o final deste ano. Segundo informações do órgão, o processo de licitação para escolha da nova empresa que realizará os serviços está na etapa final. A abertura das propostas está agendada para o próximo dia 16, na sede da Pasta, em São Paulo. Depois disso, se não houver recurso ou empecilho, os serviços devem ser reiniciados em poucos dias.

O Departamento explica que foi publicado no Diário Oficial do Estado, no último dia 7 de outubro, o edital para contratação da nova empresa para operação das balanças. O processo de concorrência havia sido iniciado em maio, mas um dos participantes entrou com representação contra o processo, motivo pelo qual o DER teve de aguardar a anuência do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para continuidade da licitação.

De qualquer forma, o DER informa que as estradas continuam sendo fiscalizadas com balanças móveis nas rodovias estaduais, evitando que veículos em situação irregular com excesso de carga coloquem em risco as condições de segurança da malha viária. Os postos fixos operam 24 horas por dia. Já os móveis funcionam de forma intercalada.

O posto da balança fixa instalado na Mogi Guararema não está operando desde meados de setembro, quando foi encerrado o contrato com a antiga empresa que era responsável pelos serviços, a Vetec Engenharia Ltda. A interrupção dos serviços provocou muitas críticas por parte de motoristas e usuários da estrada que alertam para problemas com a falta de fiscalização, já que sem o equipamento não é possível controlar ou impedir que caminhões com carga que ultrapassam o limite máximo estabelecido nas rodovias, que é de 23 toneladas, passem livremente pela via, que foi recapeada recentemente.

Questionado sobre as obras de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra, no trecho entre Mogi e Arujá, o DER também não descarta a possibilidade de os trabalhos serem iniciados ainda neste ano. O Departamento explica que a análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes da licitação das obras de duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), Edital nº LPI 003/2016, aguarda apenas a “não objeção” do Banco Mundial – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD/MIGA). A licitação se encontra em fase final e todos os prazos do processo e das obras anunciados estão mantidos.

SERVIÇOS

O DER informa ainda que mantém os serviços mecânico e de guincho por meio das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) em todas as rodovias administradas pelo órgão no Alto Tietê, com exceção do serviço de ambulância, no trecho de serra da Rodovia Mogi-Bertioga, que era realizado por um veículo que atendia a região da Riviera de São Lourenço.

Segundo explicações, o serviço foi suspenso porque o Departamento decidiu adotar o mesmo procedimento de atendimento aos usuários das rodovias paulistas sob sua administração, que usa ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros para as ocorrências.

A decisão do DER foi crítica por usuários da estrada e ganhou destaque no noticiário do litoral depois de um acidente que aconteceu no final de semana, na Mogi-Bertioga, pela demora registrada para retirar o corpo de uma vítima fatal e os veículos a fim de restabelecer o trânsito. Bertioga também não conta com o Samu. A situação tende a ficar ainda mais complicada, principalmente neste final de ano, quando as estradas têm mais movimento e os riscos de acidentes e de quebra de veículos são maiores.