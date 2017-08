Cartas

Depois do áudio em que Aecio Neves mostra sua boca suja, linguajar chulo, mancomunando com outro bandido, Joesley Batista, da JBS, articulando contra a Lava Jato, se ele voltar a presidir o PSDB será suicídio completo do que resta do partido. Aquele linguajar chulo ficou encravado na cabeça dos eleitores que um dia o apoiaram. Perdeu Aécio Neves. Perdeu!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br