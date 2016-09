Na estreia de Tite, Brasil vence Equador

Comentários (0) Esportes Like

Em 2015, quando era técnico do Corinthians e após ter sofrido com o talento de Gabriel Jesus, então no Palmeiras, em um clássico, Tite sentenciou: “Ele é de verdade”. Em sua estreia à frente da seleção brasileira em Quito, no Equador, o treinador pôde vibrar com a consistência do atacante. O jogador de 20 anos sofreu um pênalti, marcou dois gols e foi o protagonista da vitória por 3 a 0 sobre a equipe local pelas eliminatórias da Copa de 2018.

Ao longo de sua carreira, o técnico Tite fez trabalhos incontestáveis só quando lhe foi dado tempo para apresentar resultados. Foi assim no Grêmio (2001-2003), no Inter (2008-2009) e no Corinthians (2010-2013; 2015-2016), nos quais colecionou títulos.





Na seleção, ele precisará de paciência para conseguir implantar seu estilo, mas a equipe já deu mostras de que pode construir uma identidade tática em pouco tempo. Os brasileiros estavam claramente dispostos nas posições do esquema 4-1-4-1 do técnico, trocando passes e movimentando-se continuamente. No entanto, a pouca familiaridade dos jogadores entre si levou a certa ineficiência na criação de jogadas.

Especialmente pelo lado direito, com Daniel Alves, Casemiro e Willian, aconteceram erros de passe ainda no campo defensivo. Ao tentarem as triangulações, perderam seguidas vezes a bola para Montero, Caicedo ou Bolaños. As jogadas ofensivas morriam no nascimento.

Nesse momento, os zagueiros Marquinhos e Miranda tiveram atuação de destaque, afastando seguidos cruzamentos equatorianos em contra-ataques. Defensivamente, Casemiro também foi bem, mostrando uma defesa compacta, com os jogadores acompanhando os adversários de perto e em superioridade numérica. No segundo tempo, o Brasil se recuperou da primeira etapa fraca em termos ofensivos e dominou a partida.

Com a vitória, o Brasil subiu à quarta colocação e até o início da noite de ontem havia entrado na zona de classificação para a Copa de 2018. Na terça, a seleção recebe a Colômbia na Arena da Amazônia, em Manaus.