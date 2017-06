Na Câmara, alunos apresentam propostas para Mogi

QUADRO DESTAQUE

A sessão ordinária na categoria jovem encerrou nesta quinta-feira (8) o “Parlamento Estudantil 2017” na Câmara de Mogi das Cruzes. A mesa diretiva foi eleita com a seguinte composição: Letícia Bartulihe Tedim, presidente, Leandro Marcondes Teixeira, 1º vice-presidente, Kauê Ferreira Alcantara, 2º vice-presidente, Alexandre Pereira da Silva Junior, 1º secretário e Mayra Melo de Godoi, 2ª secretária.

Eliseu de Souza Sodré, do Centro Educacional SESI 113, apresentou proposta que determina que todo parque municipal e terminal de ônibus tenham seguranças. A ideia estabelece ainda carteirinha de identificação para uso de parques públicos, que seria emitida gratuitamente pela secretaria do próprio espaço público com a finalidade de controle sobre quem são os frequentadores. “Falta segurança e é um tema muito discutido. Nem os países mais poderosos conseguem resolver o problema de forma completa”, disse.

Gabrielli Stefany Luiz dos Santos, do Colégio Alfabeto, propôs o aproveitamento de lotes e terrenos sem uso (público ou particular) para viabilizar o cultivo de hortas comunitárias em bairros de Mogi. Por meio da iniciativa, serão produzidas mercadorias agrícolas frescas que possam complementar a alimentação das famílias e de escolas. “Aproveitar a mão de obra desempregada e as terras inutilizadas, bem como as terras de utilidade pública. A saúde das pessoas também seria melhorada com a iniciativa”, avalia.

Kauê Ferreira de Alcantara apresentou projeto que obriga candidatos a cargos em qualquer área de atuação do Município, que fiquem expostos em espaços coletivos, a portarem carteirinha de vacinação contra gripe, dTpa (contra difteria, tétano e coqueluche) e a vacinação com BCG (contra hanseníase e tuberculose). “A proposta é para obrigar a apresentação de carteira de vacinação para quem for assumir postos públicos e que fiquem em locais onde há acúmulo de pessoas para prevenir doenças”, explica.

Nikolas Shiro Nakamura, da E. E. Francisco Ferreira Lopes, fez projeto sobre a criação de um código estudantil que será aplicado em todas as escolas da Cidade, com objetivo de evitar práticas nocivas ao aprendizado, como o bullying, e permitir uma organização igualitária e de qualidade nas instituições de ensino. “A intenção é a convivência harmônica entre os alunos. Os grupos se reuniriam no contraturno”, explicou.

Raphael Washington de Oliveira, da E. E. Prof. Camilo Faustino de Mello, protocolou proposta que estabelece isenção ou abatimento de impostos às empresas que apoiarem atletas independentes ou equipes de esportistas. A intenção é cobrir despesas com inscrições em competições, viagens e treinamentos, estimulando o esporte. “O projeto reflete a minha realidade e fala sobre abatimento de imposto às empresas que apoiarem atletas de Mogi”, detalhou.

A sessão contou com os vereadores Otto Rezende (PSD), Edson Santos (PSD), Maurinho do Despachante (PSDB), Mauro Araújo (PMDB), Péricles Bauab (PR) e Caio Cunha (PV), além da dirigente regional de Ensino, Rosania Morales Morroni.