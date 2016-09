Músico baiano comanda show no Centro Cultural

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

O primeiro ano de funcionamento do Centro Cultural de Mogi das Cruzes será comemorado na próxima terça-feira, às 20 horas, com o show do músico baiano Sapiranga. Será de graça na Sala Multiuso Wilma Ramos.

O equipamento localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, na área central, também abriga a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo. No andar superior está a Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Santana, com 322 metros quadrados.





Ao lado da Sala Multiuso encontra-se, também, a Área de Convivência Ilda Veri Lopes, destinado a acomodar o público à espera das atrações. Nestes 12 meses, a Sala que recebe Sapiranga na terça já foi palco de inúmeras apresentações musicais e encenações teatrais.

O cantor e compositor Sapiranga, que é nascido em Gandu na zona da mata baiana, acumula em mais de 10 anos de carreira cinco discos autorais. Já esteve ao lado de artistas como Margareth Menezes, Almir Sater, Chico César, Zé Geraldo, Xangai, Oswaldinho do Acordeon, Armandinho, Maestro João Omar, Papete, Gereba Barreto, entre outros.

Em Mogi das Cruzes, o músico faz o show de lançamento do álbum “A Música Popular Brasileira”, que conta com participações especiais de Zeca Baleiro, Margareth Menezes, Xangai, Papete, Ivan Vilela, Paulo Lepetit, Petch Calasans, Rodrigo Polignano, Márcio Maresias e Clarrice Araripe.

Os trabalhos anteriores de Sapiranga, que atua também como produtor musical e fonográfico, são os álbuns “Pássaro Noturno”, “Segredos do Tempo” e “Sapiranga Single 3” e “Coletânea de Grão de Música 2”, lançado em 2014.