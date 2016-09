Musical retrata como Cartola contribuiu para a história do samba

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

No ano do centenário do samba, um dos homens que ajudaram a construir a história do gênero ganha uma dupla homenagem. Estreia no domingo o musical “Cartola – O Mundo É um Moinho”, no Teatro Sérgio Cardoso, e, no dia 17 de setembro, abre a Ocupação Cartola, exposição que conta sua história, no Itaú Cultural.

O ator Flávio Bauraqui foi convidado a viver o protagonista do musical, personagem que já faz parte de sua vida. “Há muitos anos, eu fiz uma montagem no teatro sobre ele, participei da homenagem em seu centenário e apareci como Cartola em uma cena da minissérie “JK” [Globo, 2006], entre outras participações”, lembra o ator, que vê na própria história muitas semelhanças com o sambista. “Uma delas é que ele trabalhou como impressor em um lugar em que ninguém deixava ele conversar, e eu me vi nessa mesma situação quando jovem. Temos, ainda, a mesma luta do artista negro tentando ocupar espaço em um mundo tão hostil.”





O ator tem 50 anos e mais de 20 anos de carreira. Trabalhou nas novelas “Meu Pedacinho de Chão” (2014) e “Amor Eterno Amor” (2012), ambas da Globo, além de ter feito filmes como “Faroeste Caboclo” (2013). No musical, ele conta que não teve problemas para cantar e dançar. “Sou um gaúcho que surpreende, mas o samba e o Cartola são do Brasil. Estão no nosso sangue. Me preparei ao longo da vida para esse espetáculo. Conheci a Dona Zica, visitei a Mangueira, fui à casa onde Cartola viveu.”

O espetáculo mergulha fundo na história de vida do sambista, desde os seus 17 anos, passando pelo casamento com Deolinda e Dona Zica e pela fundação da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Tudo embalado pela trilha sonora com composições dele. “A peça mostra um cara bem-humorado, que teve muitos altos e baixos, mas nunca desistiu. A vida negou muito a ele, mas isso não o deixava triste”, diz o ator. “O espetáculo mostra Cartola ajudando a construir a história do samba e também fala sobre a relação dele com o pai, que é muito forte.”

Nilcemar Nogueira, neta de Cartola, ajudou na concepção do musical. “A história é contada de forma leve. As pessoas vão rir, se emocionar e refletir. Cartola é um exemplo a ser seguido. Com outros pioneiros do samba, ele deu uma grande contribuição ao país, construindo o que hoje é a nossa principal referência cultural.”