Música erudita é atração no palco do Sesi

Caderno A - Capa

O Sesi de Mogi das Cruzes está entre as unidades que sediarão a III Mostra de Música Erudita, com apresentações envolventes e emocionantes. Os espetáculos são gratuitos e acontecem de amanhã a domingo. Os ingressos estão disponíveis para reserva na página www.sesisp.org.br/meu-sesi. Alguns exemplares também serão distribuídos na bilheteria do teatro no dia de cada apresentação.

Dividido em quatro séries temáticas, A Música pelo Mundo, Compositores Nacionais e História da Música, o evento conta ainda com um bate-papo entre o público e os grupos. Neste diálogo, os artistas revelam as singularidades do gênero, processos de composição e os contextos e curiosidades das obras, período histórico e instrumentação. Uma oportunidade única de aproximar o público do trabalho artístico.

Amanhã, entra em cena a atração da série ‘Compositores Nacionais’, que expõe a originalidade dos músicos eruditos brasileiros e seus alcances que se projetam até o âmbito internacional. Na peça musical do Duo Vibrapiano, que acontece nesta sexta-feira, às 20 horas, é possível enxergar todo o contexto histórico e artístico da época em que as composições foram criadas.

Uma viagem aos períodos que marcaram a trajetória do erudito é o que propõe a série ‘A História da Música’. O brilhante concerto do Grupo Les Folies, evidencia, a partir de pesquisas, um panorama integral da música instrumental e seus paralelos com a história da arte, no dia 26 de agosto, sábado, às 20h.

A ‘Música pelo Mundo’ exibe a importância dos diferentes países na formação musical e instrumental de seus compositores. A mostra traz no dia 27 de agosto, domingo, às 11h, os renomados compositores Faurè e Symanowski pelos músicos Olga Kopylova e Yuriy Rakevich, ambos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Eles fazem uma ligação entre o fim do romantismo e o início do modernismo. A apresentação ilustra o mérito da influência cultural local, que cede à música erudita um tom sonoro esfuziante e belo.

A programação completa pode ser consultada em http://www.sesisp.org.br/cultura/iii-mostra-sesi-sp-de-musica-erudita.htm. O Sesi está localizado na Rua Valmet, 171, Braz Cubas. O telefone é 4723 6900.