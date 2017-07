Música e teatro movimentam o Festival

Caderno A - Capa

Nesta quarta-feira, que é feriado em Mogi das Cruzes em comemoração ao Dia de Santana, padroeira da Cidade, os mogianos poderão conferir uma atração especial do Festival de Inverno Serra do Itapety. Trata-se do espetáculo comandado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, sob a regência do maestro Lélis Gerson.

O concerto “Abertura e Árias de Ópera” vai reunir aproximadamente 60 músicos, às 20 horas, no Teatro Vasques. O canto ficará por conta do tenor Sérgio Wernec, que é regente e fundador do Coral Musicativa, de Mogi das Cruzes, e atua também como regente assistente do Coral Lírico Musical de São Paulo.

Este espetáculo é o mesmo que a Orquestra Sinfônica Jovem vai apresentar neste sábado, ao meio-dia, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Esta é a primeira vez que o grupo de Mogi das Cruzes é convidado a participar deste, que é o maior festival de música instrumental da América Latina, palco por onde já passaram todos os grandes instrumentistas, inclusive do Exterior, e que é administrado pela Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Na noite de amanhã, os apreciadores das artes cênicas poderão conferir, às 20 horas, a apresentação da peça “Mariela”. A montagem é protagonizada pelo grupo teatral do Sesi de Mogi das Cruzes, a partir do programa Núcleos de Artes Cênicas, que é desenvolvido em diversas unidades Sesi pelo Estado e tem por objetivo utilizar a linguagem teatral como ferramenta para a conscientização individual, melhorando a qualidade de vida dos participantes e colaborando para o exercício da cidadania.

Já na sexta-feira, duas atrações movimentam a programação do Festival de Inverno de Mogi das Cruzes. No palco do Teatro Vasques, a banda Colletive lança seu CD “Reações Adversas”, que foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam). E, na Sala Wilma Ramos, a Cia. Radiophônica de Teatro apresenta a peça “Memórias de Eva e Lilith”. A montagem tem como tema a evolução e o posicionamento da mulher na sociedade atual, por meio das duas personagens, que na peça são apontadas como as primeiras mulheres na Terra.

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 segue até o dia 30 de julho, domingo, quando será cartaz no Vasques, o espetáculo musical infantil “Tanto Mar”. Por meio da manipulação de bonecos, a montagem faz uma homenagem ao compositor Dorival Caymmi. A apresentação começa às 11 horas. Ainda, nesse último dia do Festival, outra atração acontece na Estação Ferroviária se Sabaúna. É a Feira de Antiguidades, das 10 às 17 horas.