Museu Virtual de Mogi deve ficar pronto em 2017

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



DANILO SANS

Com telas, computadores, holografias, painéis interativos e outros recursos tecnológicos, o Museu Virtual da Educação (Muve) deve ficar pronto até o dia 1o de setembro de 2017. A data simbólica foi estipulada pelo prefeito Marco Bertaiolli (PSD) ontem durante assinatura da ordem de serviço para o restauro do antigo casarão da Rua Coronel Souza Franco, no Centro, onde será alocado o novo museu, e que também receberá o Arquivo Histórico de Mogi das Cruzes.

O secretário municipal de Obras, Claudio de Faria Rodrigues, classifica o restauro e a criação do Muve como um “ambicioso projeto”, que concilia o passado de Mogi e a modernidade. O museu será um centro de educação patrimonial dotado de recursos tecnológicos de última geração, com o objetivo de propagar, de forma interativa, a história da Cidade.





O investimento total na obra é de R$ 3.433.343,68, sendo que R$ 1,17 milhão já foi investido em desapropriação, obras emergenciais e contratação de estudo técnico, e R$ 2,26 milhões serão investidos a partir de agora na obra de restauro e construção de um anexo que abrigará o Arquivo Histórico (R$ 1,1 milhão) e na compra de equipamentos (que vai consumir mais R$ 1,1 milhão). Esses R$ 2,26 milhões foram conquistados pela Prefeitura, graças ao projeto de restauro inscrito no Fundo de Interesses Difusos (FID), do Governo do Estado de São Paulo.

Um questionamento que surgiu nas redes sociais foi se a empresa vencedora da licitação, a Topus Terra, teria capacidade técnica para realizar o restauro. Conforme garante o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, isso não deve ser um problema. “Foi uma preocupação do FID e também da Prefeitura que a empresa tivesse profissional capacitado para fazer esse trabalho”, afirma, destacando que todo o acompanhamento da obra será feito pela arquiteta Isabel Galvez, diretora técnica de restauro e conservação do Teatro Municipal de São Paulo e da Praça das Artes.

Sartori ressalta que o casarão da Coronel Souza Franco é o único exemplar da arquitetura neoclássica em Mogi – “e talvez da Região”. Ele também comenta sobre a riqueza do Arquivo Histórico da Cidade, que será transferido ao imóvel anexo ao casarão e funcionará como “o cérebro” do museu. “A primeira partitura encontrada no Brasil foi em Mogi das Cruzes e está no nosso Arquivo. Ou seja, ele faz parte da história do nosso País, não só do Município”, completa.

É do Arquivo Histórico que sairá toda a documentação (documentos e fotografias) que vão munir os equipamentos eletrônicos do Muve. “Essas informações serão repassadas de forma interativa, jovem e moderna às crianças da nossa Cidade”, finaliza.

Para Bertaiolli, o restauro do casarão da Coronel é uma das principais obras entregues ou iniciadas durante o cronograma de comemoração do aniversário da Cidade. “Se não entendermos a história de Mogi das Cruzes, dificilmente vamos respeitar o nosso presente e seremos eficazes na construção de um futuro melhor”, pondera.

O prefeito aproveitou a ocasião para fazer um breve balanço da gestão dele na área da cultura. “Nós chegamos na cidade de Mogi e poucos eram os equipamentos culturais. Hoje eu entrego a Prefeitura com 26 equipamentos”, diz. O desafio para a próxima gestão, acrescenta, “é manter, cuidar, fazer com que Mogi seja uma cidade ordenada para o crescimento, mantendo a qualidade de vida”.

O espaço

Construído em 1920 pelo então professor João Cardoso Siqueira Primo, o casarão da Rua Coronel Souza funcionou durante algumas décadas como pensão para professores do Instituto de Educação Dr. Washington Luís, uma das escolas mais tradicionais da Cidade. O imóvel é o último exemplar remanescente de casa neoclássica da região central.

O empresário Paulo Costa, de 75 anos, viveu no casarão entre os anos de 1953 e 1977. Ele participou ontem da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a obra de restauro do imóvel, que será transformado no futuro Museu Virtual da Educação (Muve), e se emocionou com a possibilidade de ver a construção se destacando novamente na região central de Mogi.

“Este foi um lugar de muita história. Todos os dias, o Manoel Melo Freire tomava refeição aqui. Ele era um poeta, um escritor, um homem muito refinado. E às tardes, o pessoal fazia saraus, recitava poesias”, lembra. Na época, conta, o imóvel era ponto de encontro de jovens mogianos. Paulo Costa tinha 11 anos quando se mudou com a família para o casarão, onde ficou até 1965. Porém, a mãe dele permaneceu lá até 1977.

Com os olhos marejados, ele lembra como era a construção antes de o imóvel ser deteriorado pelo tempo. No quintal da frente, havia um jardim com buchinhos (uma espécie de arbustos). A grade do portão, hoje escondida por tapumes e tomada pela oxidação, chamava atenção pelas formas. “Na época, a casa tinha 30 anos, era muito bem arrumada, um lugar muito especial, tanto para nós, que nela moramos, quanto para todas as pessoas da Cidade que passaram por aqui”, completa.