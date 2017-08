Multas & multas

Cartas

Na Avenida Francisco Ribeiro Nogueira, nº 5.470, está instalado um radar móvel, onde o veículo é flagrado pela frente e assim, o equipamento não está flagrando as motociclos, caracterizando desvio da finalidade, perdendo o propósito de dar segurança, haja vista que, se uma motociclo passa junto com veículo, apenas será flagrada a placa do veículo.

Dessa forma, cabe o direito de “habeas data” para maior clarificação e embasamento sobre a implantação do radar que só flagra veículo pela frente sem flagrar as motociclos, como aconteceu na Rodovia Mogi Bertioga pelo radar “dedo duro”.

O Município deve apresentar o estudo técnico realizado para a implantação do radar no local e ainda o mapeamento da necessidade de sua instalação, conforme determinação na Resolução nº 141, de 03 de outubro de 2002, art. 2º, parágrafos 1º e 2º.

E ainda, a Resolução é clara no seu art. 4º: “É obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da infração, sempre que utilizado aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico para os fins do parágrafo 2º do artigo 280 do CTB, exceto quando do tipo fixo”

E assim, no local não existe nenhuma autoridade de trânsito presente. Quem está operando é empresa terceirizada e assim, a presença de funcionário da empresa é considerada inconstitucional.

Está instalada mais uma “indústria de multa” em nossa Município.

José Carlos Charutinho de Souza

josecharutinho@hotmail.com