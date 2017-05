Mulle espera União bem concentrado

Esportes

GERSON LOURENÇO

Uma enorme comemoração. E um vestiário mais do que animado, os jogadores do União festejaram muito a vitória, por 1 a 0, sobre o Mauaense, na tarde do último sábado, resultado que colocou o alvirrubro no grupo dos clubes que avançam para a segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A ducha de água fria que o time mogiano levou do Manthiqueira, na segunda rodada, foi aplicado sobre o grupo de Mauá, em pleno Estádio Pedro Benedetti. O gol unionista foi anotado por Vam Baster, aos 39 minutos do segundo tempo. Não deu tempo para o time da casa reagir. Agora a diretoria projeta fechar o primeiro turno, com 10 pontos. Assim, o União precisa vencer o Atlético Mogi, no clássico deste final de semana, e fechar a etapa diante do Reral Cubatense, em Santos.

O técnico Paulo Mulle assinalou que a vitória é fruto do trabalho. “Estamos todos os dias ralando bastante. A dificuldade está muito grande, mas estamos buscando ajustar o time ao máximo. A vitória é mérito dos jogadores e da comissão técnica. Entendíamos que o time não poderia deixar de somar três pontos neste jogo”, informou Mulle.

O técnico unionista iniciou ontem os treinos para tentar manter o União no positivo. “Agora é tentar dar seguimento. Mas sabemos que vem mais um jogo complicado e que a equipe tem que estar muito bem concentrada para mais este jogo”, finalizou Mulle.

O resultado do último sábado comprovou as palavras do presidente Osmar Novais. Antes do duelo, o dirigente garantiu que o comportamento do União seria diferente – ‘para melhor’ – em Mauá.

Afinal, segundo Novais, o time estava jogando bem, mas pecava nas finalizações. Com duas derrotas e um empate, o time mogiano precisaria reagir na disputa. “O grupo trabalho forte e aproveitou a folga na rodada anterior. Com mais tempo, o Mulle trabalhou o grupo e os jogadores correram muito em Mauá. Não foi fácil e fomos brindados com um gol no final”, analisou o presidente Novais.

A felicidade pelo resultado positivo foi tão grande que o dirigente decidiu ir ao vestiário cumprimentar os jogadores pela vitória. “O pessoal estava cantando. Um clima como não via há algum tempo. Fiz questão de conversar e cumprimentar os atletas. Foi uma vitória muito importante”, disse o presidente do União.

O dirigente já projeta os dois próximos jogos do União e espera que o time mantenha a série positiva. “Sabemos da qualidade dos adversários. O Atlético é um clássico e o time deles sempre engrossa com o União. Mas espero um novo resultado positivo”, disse o cartola Novais.