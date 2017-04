‘Mulheres Notáveis’ de Nerival Rodrigues

Caderno A - Capa

Para o artista plástico Nerival Rodrigues as idas às colheitas com a mãe Esther Pereira foram inspiradoras. Ainda aos seis anos de idade, ele pôde apreciar diversos cenários, que mais tarde vieram a ser retratados em sua arte. Mas a influência da matriarca não parou por aí. Ela foi a primeira apoiadora, quando ele decidiu que viveria da arte, e, por isso, o pintor está em cartaz agora com a “Expo Mulheres Notáveis”, onde homenageia seus maiores exemplos do sexo feminino. As obras podem ser vistas no saguão da Prefeitura de Mogi das Cruzes, das 8 às 17 horas.

O evento conta ainda com a venda de dois livros escritos por psicólogas. Um deles é “Uma Viagem Entre o Céu e a Terra”, de Regina de Toledo. E o outro, escrito por Simone Jörg, é “Do Sofrimento Coletivo à Clínica da Identidade”.

Em 50 anos de carreira, esta é a única mostra de Nerival dedicada integralmente às mulheres. “Eu fiz questão de trazer as duas, para aproximar ainda mais o público feminino, e para que elas possam mostrar os problemas que enfrentam sendo mulheres. Acho que poder fazer esta integração é muito importante para todos”, explica o artista.

Expostas estarão 20 obras em óleo sobre tela, nos tamanhos de 80 cm x 1 m. Ele vai levar ainda a mostra para Brasília e também para a Capital. Nascido em Garanhuns, que fica no agreste do Recife, Nerival já esteve em muitos municípios brasileiros. Mas foi em uma das idas à sua terra natal, que encontrou mais uma de suas inspirações. A empresária Ana Maria Valença, que o conheceu e sempre apoiou sua arte, está retratada em um dos quadros. “Eu busquei pintar imagens de mulheres que foram realmente especiais na minha vida e a Ana Maria foi a primeira pessoa que abriu os braços pra mim quando retornei a Garanhuns”, afirma.

A famosa pintora brasileira Tarsila do Amaral e a cantora norte-americana Joan Baez, que foi parceira de Bob Dylan, também estão nas obras de Nerival. Elas foram grandes influências artísticas. “Foi ouvindo a Joan que decidi que estudaria música. Com ela pude juntar a música e a pintura, ela também foi uma grande inspiração pra mim”, revela o artista plástico.

Outra ideia de Nerival foi usar a exposição como uma maneira de enaltecer educadoras muito consideradas por ele. Estão nos quadros a professora Heloisa Melo, a ex-secretária municipal de Educação, Maria Geny Borges Avila Horle, a supervisora de ensino Darly Carvalho e a professora e historiadora Ivone Marques Dias. Esta última de uma maneira muito especial, segundo ele conta. “Poder pintar a Ivone Marques foi um prazer, porque foi uma obra feita realmente com a alma. Isso porque ela sempre foi um espírito muito elevado. Acho muito legal se o público comparecer para ver, não só este quadro, mas todos os outros que foram feitos com muito carinho”.

A Prefeitura está localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 98392-5289. A mostra segue em cartaz nesta semana.