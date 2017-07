Mulher tem prisão preventiva decretada por suspeita de mandar matar sua ‘rival’

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Acusada de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, Carla de Oliveira Satos Alves, de 24 anos, moradora na Vila Gepina, em Itaquaquecetuba, foi presa ontem pelos policiais civis Valmir e Emily, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, liderados pelo delegado Eduardo Boigues Querós. Em desfavor da criminosa, a pedido da autoridade policial, o juiz de Direito Fernando Augusto Andrade Conceição, da 2ª Vara Criminal, decretou a prisão temporária da suspeita por 30 dias, em razão de mandar três homens, ainda não identificados, matar a tiros a rival de Carla, Alessandra S. Lima, ex-esposa do traficante Eraldo de Oliveira, preso na Penitenciária de Presidente Venceslau, no Interior de São Paulo. O crime foi cometido, na madrugada de 19 de novembro de 2013, em Suzano.

“Hoje (ontem), ela confessou no Setor de Homicídios que traficava para Eraldo, porém porque era coagida e ficou de entregar algumas fotos do seu carro que ele mandou os comparsas balear, tudo isso, segundo ela, para que não o deixasse na mão, no tráfico. Eraldo é integrante da facção criminosa PCC e Carla era o seu elo a venda de drogas em Itaquá e Suzano”, afirmou o delegado Boigues Querós a O Diário, no final da tarde de ontem.

Ainda conforme o delegado, “Carla foi qualificada, indiciada e interrogada, mas ela garantiu que não teve nenhuma participação no assassinato a tiros de Alessandra. Nós sabemos que a relação delas não era boa, primeiro porque Eraldo deixou Alessandra por causa de Carla”. A Polícia ainda tenta identificar os três homens que teriam cometido a execução.