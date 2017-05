Mulher suspeita de aplicar golpes é presa em Itaquaquecetuba

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Acusada de estelionato e associação criminosa, Tamires Ribeiro Silva, de 22 anos, foi presa nesta quarta-feira (10) pelos investigadores Murillo, Michel, Thales, Fábio e Luiz, chefiados por Maurimar Batalha. A operação que resultou na captura da suspeita, na Rua Paris, no Parque Macedo, em Itaquaqueceruba foi coordenada pelo delegado Alexandre Batalha, titular do Núcleo de Roubo de Cargas.

Segundo a Polícia, Tamires e o marido Rodrigo Soares, de 22 anos, o qual está foragido, integram organização criminosa. A especialidade do grupo é furtar máquinas de cartões. Ela se passava por funcionária das empresas dos equipamentos e alegavam aos comerciantes a necessidade de atualizar os equipamentos. Com as senhas deles, passavam a fazer compras. O prejuízo é elevado. No último dia 4, o suposto técnico foi ao comércio e retirou o aparelho. Dias depois, a cliente identificou repasses financeiros. O bando sacava dinheiro e fazia compras de mercadorias.