Mulher esfaqueia homem e alega ‘em defesa da filha’

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

A Justiça tornou o flagrante por tentativa de homicídio, cometido na noite de sábado (10), em prisão preventiva, na audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (12) no Fórum de Mogi, e manteve Simone Aparecida Dias, de 43 anos, na cadeia. Ela voltou a ser escoltada ao Presídio Feminino, em Poá.

Simone tentou matar a golpes de faca Michael Washington Calixto de Souza, em uma briga entre eles, que aconteceu em um bar na Rua Carlos Valverde, no Jardim Rodeio.

Simone foi capturada pelos pms Vital e Pinheiro Júnior, da 1ª Cia. do 17º BPM/M, nas proximidades. Segundo foi apurado pela PM, Michael agrediu a mulher a socor. Ela foi para casa e retornou com uma faca, cometendo o crime. Simone alegou que Michael mexeu com a sua filha e a agrediu, motivando a briga. Com ferimentos graves, a vítima foi internada no Hospital Luzia. A autora da tentativa de assassinato já foi presa anteriormente por praticar dois homicídios.