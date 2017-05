Mulher é vítima de criminosos em semáforo de Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

“Não se deve reagir nunca”, disse, na tarde desta quinta-feira (18), a O Diário o delegado Argentino da Silva Coqueiro, titular do Distrito Central, ao ser informado sobre o vídeo e o áudio que circulavam ontem pela internet, a respeito de uma tentativa de assalto, por volta das 23 horas, desta quarta-feira, na Avenida Narciso Yague Guimarães, entre o Mogi Shopping e o Hipermercado D’Avó, no Socorro.

Uma mulher, não identificada, parou o seu veículo no local, após retornar de uma farmácia e quando aguardava o sinal abrir, surgiram dois bandidos. Um deles bateu a arma no vidro, ela acelerou e fugiu. O criminoso fez três disparos, atingindo o vidro traseiro do automóvel.

“É difícil o momento, mas a pessoa tem que manter a calma, às vezes, a fuga não dá certo e já aconteceu de o motorista e passageiros ficarem feridos”, orienta o titular Argentino. Ele pede que a vítima nesse caso procure o 1º DP e formalize a queixa para que a Polícia inicie as investigações.