Mulher é suspeita de simular o próprio sequestro e exigir R$ 50 mil do ex-namorado

LAÉRCIO RIBEIRO

A operadora de caixa desempregada Franciele Cristina dos Santos Silva, de 24 anos, simulou o seu próprio sequestro na noite do último dia 5, exigindo R$ 50 mil do seu ex-companheiro, o açougueiro Felipe Rogério Romano, de 26 anos. Ela vai responder por falsa comunicação de crime como informou ontem a O Diário o delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, depois do golpe ter sido esclarecido pelos policiais civis Edney Barroso e Sonia Mendes, coordenados pelo investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Mello, do Distrito Central.

A ocorrência do suposto sequestro foi registrada no dia 8, no Distrito Central, por Rosana Marilia dos Santos, de 45 anos, moradora na Vila Natal. Ao verificar o sumiço da filha, ela ficou desesperada e procurou a Polícia Civil. Assim que soube que tudo não passou da articulação de sua filha, ela ficou indignada. “A mãe é a última que sabe, é lamentável. Nenhuma mãe merece isso”. Em seguida, deixou a Delegacia na companhia de Franciele Cristina.

Sem titubear, Franciele responde que “mereço uma segunda chance, só agi dessa forma porque sou usuária de drogas, viciada em bebida alcoólica e preciso de dinheiro”. Ao comentar como articulou o ‘sequestro’, ela explicou que foi para a casa de um amigo em Jacareí. Pelo seu celular, enviou várias mensagens via WhatsApp, inclusive fotografias simulando estar amarrada e amordaçada em um banheiro.

Em uma das mensagens, a própria Franciele escreveu, passando-se por um sequestrador: “Ela vai para a água da salsicha”, numa alusão que seria ‘cozinhada’. A negociação de R$ 50 mil exigidos inicialmente chegou a R$ 3 mil, mas a importância não foi paga pelo açougueiro Felipe. Ele respondeu no final que o ‘sequestrador’ poderia ficar com Franciele.

O delegado Argentino Coqueiro abriu inquérito para apurar a ocorrência e deve responsabilizar Franciele pelo delito que ela cometeu e também segue nas investigações para identificar o amigo que reside em Jacareí e participou do golpe. Franciele não tem antecedentes criminais.