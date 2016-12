Mulher é suspeita de incendiar casa para não pagar aluguel

QUADRO DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao se sentir pressionada a pagar aluguéis atrasados, Fabiana Ludgero Machado, de 24 anos, provocou incêndio criminoso no final da tarde desta terça-feira na casa onde residia à Rua Cruzeiro, 85, no Distrito de Taiaçupeba. O fogo atingiu a residência vizinha, de Regiani Fátima dos Santos, de 38 anos, causando danos e pânico nos moradores.

Os bombeiros foram acionados e debelaram as chamas. Não houve feridos. A Polícia Militar prendeu Fabiana Ludgero e a apresentou ao delegado titular César Donizeti Benedicto, do 4º Distrito Policial.









A autoridade analisou a ocorrência e decidiu autuar Fabiana em flagrante. Ele elaborou os autos com apoio do escrivão Sérgio Roberto Mendonça.

No começo da noite, após a conclusão dos procedimentos de Polícia Judiciária, Fabiana foi removida ao Presídio Feminino, em Poá.

“Eu estava no quintal e de repente vi chamas saindo da casa de Fabiana, a minha casa é antiga e logo o fogo começou a queimar o telhado e se espalhou pelo banheiro, sala e cozinha”, lamentou a vizinha Regiani.

Antes de ser submetida à audiência de custódia no Fórum de Mogi, Fabiana realizou exame de corpo de delito no Posto do Instituto Médico Legal. Ela não quis comentar sobre o incêndio. Uma equipe do Setor de Engenharia da Polícia Científica realizará uma perícia para apurar a circunstância em que ela ateou fogo no imóvel.