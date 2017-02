Mulher é presa com drogas e acusa o marido em Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

A desempregada Daniele Pereira da Silva, de 23 anos, foi surpreendida com drogas na Rua Santa Virgília, na Vila Nova Estação, em Braz Cubas. A equipe com os policiais militares Donizetti e Novaes, do 17º BPM/M, recebeu informação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e resolveu verificar a ação de uma traficante de entorpecentes, vindo a identificar e prender Daniele.

A jovem carregava uma mochila azul com 92 buchas de maconha, 38 cápsulas de cocaína e 259 ‘pedras’ de crack. Em um cômodo, para onde a acusada foi levada, havia um armário, cuja gaveta tinha R$ 1.904,00 que conseguiu com a venda de drogas e um celular utilizado no tráfico, além de um caderno com a contabilidade da venda de entorpecentes na Cidade.

Para se defender, Daniele explicou no 2º Distrito Policial, em Braz Cubas, onde foi autuada em flagrante, que foi abordada pela PM num campo de futebol e obrigada a ir até uma casa, onde a equipe encontrou drogas. Ela garantiu que eram do seu marido, o qual está preso.