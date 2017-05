Muito carro para pouca rua

Editorial

Uma marca positiva, mas muito, muito preocupante. De bom, as notícias sobre o emplacamento de uma média de 10 mil carros por ano em Mogi das Cruzes confirmam o potencial econômico de seus moradores. De ruim, elas apressam um debate sobre como reduzir os impactos do acelerado crescimento da frota permanente e flutuante de veículos.

Já há algum tempo, Mogi das Cruzes “namora” com a surpreendente marca de possuir quase um carro para cada duas pessoas. Falta pouco para o feito pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas esses dados, sobre o total da população de Mogi, são questionados por responsáveis diretos pela administração pública. Com ou sem número, nas nossas ruas, a matemática é a de nossa manchete de domingo: falta rua para tanto carro.

Ampliar o número de ruas e avenidas melhora o escoamento do tráfego, mas não resolverá o problema se o uso do automóvel próprio não sofrer alguma mudança. Na semana passada, em Mogi das Cruzes, o engenheiro Jurandir Fernandes, ex-secretário estadual de Transportes Metropolitano, admitiu a carência da infraestrutura urbana para o transporte de massa. Para ele, tecnologia e a melhoria dos trens, ônibus (horários, conforto dos veículos, atendimento, segurança) são solução para o dilema.

“O transporte púbico tem de ser integrado e estar cada vez mais conectado. A população não suporta mais essa falta de informação para que possa saber o que é melhor para ela e qual trajeto tem que fazer. E ao mesmo tempo, nós temos que pensar que não basta simplesmente fornecer informação; a população tem que fazer as coisas acontecerem pelos aplicativos”, defendeu a engenheiros convidados pela Câmara Municipal e o Sindicato dos Engenheiros de Mogi das Cruzes.

As novas gerações têm comportamentos diferenciados – são filhos da tecnologia, mais suscetíveis a modelos de vida que privilegiam o compartimento de ideias e rotinas. É o que acontece, em boa medida, com o sistema Uber, a carona solidária e a opção pela bicicleta, lembrados por Jurandir Fernandes.

Porém, até que sejam alinhados esses aspectos – mais alternativas viárias e um melhor transporte público, o que fazer contra o congestionamento que trava a Cidade com mais frequência?

Lembrar esse número é uma maneira de provocar reações e o debate sobre a urgência de se encontrar saídas para Mogi não parar de vez. Trânsito pesado impacta negativamente na vida das pessoas e na economia das cidades, afugenta investimentos e piora a saúde dos moradores.