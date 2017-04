Mudanças na região central de Mogi afetam a estrutura de residências

DESTAQUE

Mudanças no trânsito na região do Mogilar trazem transtornos aos moradores da Rua Casarejos, uma das portas de entrada de Mogi das Cruzes. Desde o começo de dezembro, caminhões e ônibus usam a via como rota por causa das interdições de trechos próximos motivadas pelas obras no Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biágio, na região central. Um abaixo-assinado com adesão de 650 pessoas foi apresentado à Secretaria Municipal de Transportes, contudo, não houve resposta ao pedido de proibição de passagem dos veículos pesados pelo local. As casas de alguns moradores têm fissuras e rachaduras, segundo eles, causadas pelo tráfego intenso.

Decisão do ex-secretário de Transportes de Mogi, Nobuo Aoki Xiol, fez com que a Casarejos fosse aberta ao tráfego de veículos pesados (linhas de ônibus municipais, intermunicipais e seletivos, como Pássaro Marron e Cometa, esses últimos seguem em direção ao Terminal Rodoviário Geraldo Scavone). A passagem deles por lá até então era proibida.

O microempresário Éder Galhardo, de 34 anos, avalia que faltou planejamento na reorganização do trânsito neste momento de obras no Centro. “As linhas poderiam ser direcionadas à Perimetral ou à Avenida José Benedito Braga, que são maiores e estariam mais preparadas a este fluxo pesado. Não pensaram e sobrou problema para todos nós. O barulho é o dia inteiro. Eu não consigo mais dormir em paz. Se eu deixo um copo na estante, ele começa a balançar. Já bateram no meu carro quando eu saía da garagem porque o trânsito já não é mais local aqui, há muita gente de fora que desrespeita tudo”, comentou.

Maria Aparecida Duarte Pereira, 56, auxiliou na captação de assinaturas para o abaixo-assinado. “Não estamos conseguindo lidar com este volume grande de veículos pesados. A gente tem linhas de ônibus que vêm de longe e que poderiam passar por fora da cidade e caminhões que abastecem postos de gasolina. Eles precisariam passar por outros lugares”, disse.

O Diário visitou duas casas com rachaduras que, segundo os moradores, teriam sido motivadas pelos veículos pesados. Uma delas é da aposentada Leorene Urizzi, 82. “Os caminhões passam aqui em alta velocidade e fazem muito barulho. Já não temos mais a tranquilidade de antes”, contou.

Nesta quinta-feira (27), alguns moradores devem encontrar-se com o atual secretário municipal de Transportes, coronel Eduardo Rangel, e vão pleitear o retorno da proibição. A mudança, a Prefeitura informou à época, não é definitiva e deve ser revista com a conclusão das obras do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biágio. O problema tem atingido ruas próximas, como a Engenheiro Gualberto, uma área mista com residências e comércios. É possível verificar diversas placas com anúncios de “vende-se” ou “aluga-se” pelos imóveis. A previsão de entrega do segundo túnel é a metade do segundo semestre.

O outro lado

Questionada sobre o pedido de alterações feito pelos moradores da Rua Casarejos, a Secretaria Municipal de Transportes encaminhou nota a O Diário. “A Pasta informa que, com o fechamento da Rua Engenheiro Gualberto devido às obras do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biágio, a Rua Casarejos se transformou na principal rota para os motoristas que estão na Vila Industrial e querem chegar ao Mogilar. Além disso, a via também passou a abrir trajetos das linhas de transporte coletivo para que o atendimento aos passageiros não fosse prejudicado. Para oferecer segurança tanto ao trânsito quanto aos pedestres e moradores, a Secretaria Municipal de Transportes adotou uma série de medidas, como o reforço da sinalização de trânsito e a transformação da via em mão única de direção em toda sua extensão, desde a Rua Presidente Campos Salles até a Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes. Com o término dos trabalhos de construção do segundo túnel e das intervenções no entorno do complexo viário, todo o trânsito na região passará por uma nova análise, com a adequação tanto das rotas utilizadas pelos veículos quanto as do transporte coletivo”, trouxe o texto.