Mudanças da reforma trabalhista começam a valer neste sábado

O guarda de trânsito Paulo Roberto Moreira Dias Campos não lembrava que a partir deste sábado passam a valer as alterações na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) previstas na legislação nº 13.467/2017, sancionada em julho pelo presidente Michel Temer (PMDB). Mas de uma coisa ele tem certeza: perderá alguns direitos. “Já temos poucos benefícios que realmente são cumpridos pelos patrões como deveriam. Diminuir nossa hora de descanso, fracionar as férias e até arcar com custos de ações trabalhistas é inaceitável”, pontua. As mudanças alteram alguns pontos do cotidiano das relações trabalhistas, como férias, jornada de trabalho, remuneração e insere algumas modalidades, como o trabalho home office e intermitente. (Confira abaixo os principais pontos da reforma)

O ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mogi, Jair Araújo, avalia que a reforma trabalhista é retrógrada, principalmente do ponto de vista dos direitos do trabalhador. Ele destaca o trabalho intermitente e a possibilidade do trabalhador arcar com honorários de processo na Justiça como os piores pontos. “Trabalhar sem a garantia salarial e inviabilizar essa assistência judiciária, já que eles terão que realmente comprovar a situação, senão ele está sujeito a arcar com os custos do processo, são coisas do passado e fere a Constituição que fala que todas as pessoas que precisam da Justiça teriam esse acesso”, esclarece.

Na avaliação do advogado mogiano Mário Kauffman, a nova legislação veio para inovar a CLT e traz aspectos que ora beneficiam o trabalhador e ora o empregador. No entanto, ele diz que ainda é cedo para fazer uma análise, até porque alguns pontos devem ser ‘acertados’ pelas jurisprudências. “São cerca de 400 alterações entre leis, títulos e artigos, então só durante a aplicabilidade será possível dizer se houve uma distribuição equânime entre os dois lados.

Já sobre a possibilidade do empregado fazer alguns acordos com os patrões, como no caso do tempo de descanso e até mesmo da rescisão, Kauffman avalia como positivo. “O que eu tenho percebido trabalhando na área trabalhista desde 1961 é que aquele antagonismo de classes, sobretudo dos empregadores, passou a se abrandar, até porque se o patrão tem o seu lucro o funcionário geralmente terá os seus direitos garantidos. Então hoje eu vejo que nada vai prejudicar ou afetar os interesses da convenção coletiva, já que eles (empregado e empregador) vão estabelecendo as suas regras de convivência”, pontua.

Análise bem diferente faz o dirigente do Sindicato dos Papeleiros e coordenador da subsede da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Mogi, Miguel Aparecido do Espírito Santo. Segundo ele, não há um ponto na lei que beneficie o empregado. “Liberar o banco de horas, deixar de homologar as rescisões no Sindicato, parcelar férias, jornada de trabalho de 12 por 36 horas, entre outros pontos negociados direto com o empregador, igual ao horário de refeição diminuído para até 30 minutos. Esses são alguns pontos e, realmente, não existe ganho, só perdas”, pontua.

Recentemente, Aparecido fechou a convenção coletiva e garantiu os direitos aos trabalhadores. Agora ele começa a negociação com cada uma das empresas, a fim de que os trabalhadores não percam os seus direitos. “Esta é a possibilidade que temos no momento, além das orientações aos trabalhadores para que nos consultem diante de qualquer proposta feita pelas empresas”, enfatiza.

Confira as principais mudanças na CLT, com a reforma trabalhista

- Em alguns casos, o período que o empregado hoje gasta no trajeto de casa até o trabalho era computado como jornada de trabalho, agora não será mais.









- A negociação entre empregado e empregador sobre fracionar as férias, flexibilização da jornada, participação nos lucros e resultados, intervalo, plano de cargos e salários, banco de horas, remuneração por produtividade e trabalho remoto, se entrarem em acordo coletivo, terão força de lei.

- A liberação da jornada de trabalho 12×36 horas sem limitação de atividade, e necessidade de autorização.

- O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha, no mínimo, 30 minutos nas jornadas maiores do que seis horas. O tempo mínimo atualmente é de 1 hora.

- As férias poderão ser divididas em até três períodos de descanso. Nenhum deles pode ser menor do que cinco dias corridos, e um deve ser maior do que 14 dias corridos.

- Os acordos coletivos também poderão determinar a troca do dia de feriado. Um feriado na quinta-feira poderia ser mudado para sexta-feira, por exemplo, impedindo a folga na quinta-feira.

- A nova lei libera o banco de horas por acordo individual, antes só era permitido via sindicato. Segundo o texto da lei, se o banco de horas não for compensado em seis meses, essas horas terão de ser pagas como horas extras, com um adicional de 50%.

- É criada ainda a possibilidade de grávidas trabalharem em condições insalubres, ou seja, que podem fazer mal à saúde, como barulho, calor, frio ou radiação em excesso, desde que a insalubridade seja de grau mínimo ou médio.

- Atualmente, todos os trabalhadores devem pagar, no mês de março, o imposto que equivale a um dia de trabalho por ano. Esse valor é destinado ao sindicato de sua categoria. A lei também acaba com a obrigatoriedade do imposto sindical, que passa a ser opcional.

- A reforma regulamenta o teletrabalho, conhecido como home office, quando o funcionário trabalha à distância -de sua casa, por exemplo. Entre outras medidas, ele determina que o home office deve constar no contrato de trabalho, assim como as atividades do trabalhador. O contrato deve estipular de quem é a responsabilidade pelos custos e manutenção do material usado no trabalho.





- A lei cria o trabalho intermitente, que permite a contratação de funcionários sem horários fixos de trabalho, ganhando de acordo com o tempo que trabalharem. Nesse caso, o funcionário não tem a garantia de uma jornada mínima. Além do pagamento pelas horas, ele teria direito ao pagamento proporcional de férias, FGTS, INSS e 13º salário.

- A lei regulamenta a terceirização e permite que ela valha para qualquer função da empresa.

- A lei cria um novo dispositivo jurídico: a demissão em comum acordo. Por esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS é reduzida a 20%, e o aviso prévio fica restrito a 15 dias.