Mudança no campo

Editorial

Os pesquisadores do Instituto Biológico (IB) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento identificaram a baixa qualificação técnica de propriedades rurais visitadas durante a pesquisa sobre a mosca branca, praga que reduz a produção de legumes e verduras em Mogi das Cruzes e muitas cidades brasileiras.

Foram encontrados erros primários na aplicação de defensivos agrícolas e problemas no manejo da cultura do tomate, centro do estudo realizado em sítios da Chácara Santo Ângelo, no Distrito de Jundiapeba. Nesse polo agrícola de cerca de 400 hectares há 400 estabelecimentos, a maioria de pequeno porte.

“A nossa ideia é que Mogi das Cruzes volte a ser um grande centro de produção rural, ganhando em escala e na qualidade do produto final”, contou Fernando Salas, a este jornal, em entrevista publicada no final de semana.

Na falta de capacitação e atualização técnica do agricultor e, por consequência, do trabalhador rural, os resultados do cultivo são limitados.

Faltam políticas públicas para melhorar a qualificação do campo.

Essa pesquisa mesmo, que conseguiu controlar em até 70% a presença desse inseto nas propriedades analisadas, surgiu graças a um dos projetos desenvolvidos pelo escritório regional do Sebrae, de Mogi das Cruzes, contratado por um grupo de 10 produtores.

A modernização do campo costuma chegar primeiro ao grande produtor, que possui mão de obra técnica, recursos financeiros e maior acesso às novidades do segmento.

Atender ao pequeno produtor é um desejo do pesquisador Fernando Salas. O próximo passo da pesquisa será promover eventos naquela região para compartilhar os novos conhecimentos com produtores interessados no combate à mosca branca.

Tomara. De nada adianta a ciência, a boa descoberta, se esse conhecimento for mantido dentro da academia e laboratórios.









A partilha dessa pesquisa com o pequeno e médio produtor tem tudo para projetar a nossa agricultura não somente em escala, mas no nome. O mercado consumidor não vibra apenas recordes de produção.

Interessa às pessoas, a sustentabilidade do produto, nesse caso, especificamente, quanto ele possui de fertilizante, de defensivo agrícola. O consumidor (e hoje nem precisa ser os mais ortodoxos) quer saber onde e como foi cultivado o tomate, a cebolinha, o abóbora, a fruta que está levando para a mesa de casa.

Nesse quesito, essa pesquisa se mostra especialmente valiosa porque conseguiu melhorar a produção, combater a mosca branca, reduzir o consumo de água, e ainda mostra a força do cooperativismo, muito presente na agricultura do passado em Mogi.