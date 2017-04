Muda ou não muda

Artigos

Diego Cápua

Nos últimos tempos vimos muitos temas ligados à legislação e à própria justiça do trabalho, com deputados e ministros do STF se manifestando de forma agressiva quanto àquela justiça especializada. Quando tratam de reforma, os sindicatos “piram”! Nem mesmo sabem as propostas, mas já ouvimos brados de “querem tirar nossos direitos” ao invés de civilizadamente, tentarem saber qual é o objetivo da reforma e darem opiniões sobre o que pode ou não ser alterado. Isso é democracia, assim ela funciona. Algo que deve ser falado é que sim, precisamos sim de uma reforma trabalhista, não para prejudicar o trabalhador, mas para privilegiar o emprego.

Nossa CLT foi criada há mais de 70 anos, por um governo ditatorial, com os sindicatos tendo sido criados para serem não defensores dos empregados, mas sim, centros de serviço e entretenimento do trabalhador. A expectativa de vida era muito baixa, comparada a hoje, de forma que alguns pontos da legislação mais prejudicam o trabalhador do que o protegem. Mas o que é mais importante mudar é a questão do sindicalismo. Extinguir o imposto sindical, acabar com a proibição de se ter apenas um sindicato por categoria e dar mais força aos acordos coletivos.

Hoje é muito difícil para o empregador seguir as regras de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por muitas vezes, a questão é negociada, ambas partes têm vantagem, mas, passados alguns meses chovem ações trabalhistas que afastam o acordo e acabam por condenar o empresário, mesmo ele tendo agido corretamente. Ninguém mais competente para definir o que é melhor para o trabalhador do que ele mesmo. Hoje o trabalho é muito dinâmico, cada categoria difere muito de outra, assim como as pessoas que os integram, de maneira que uma lei não tem condições de tratar de tudo.

Também precisam ser revistas questões de direito que eram voltadas a um Brasil Rural dos anos 40, mas que nos dias atuais causam prejuízos ao trabalhador. Hoje, a legislação é arcaica.

Talvez, os acordos devem ser firmados entre empregados e empregadores, porque as combinações podem ir se alterando e se adequando a novas realidades. Porém, esse tema é tinhoso: se vai acontecer ou não, é algo mais dúbio do que a sequência de números da próxima mega sena. Já dizia a música, “O que será o amanhã?”

Diego Cápua é advogado