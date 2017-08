Muda Brasil, o 36º partido, está próximo de ser criado

Informação

O Muda Brasil, partido que está sendo organizado com as bênçãos do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (PR), obteve mais um importante avanço no rumo de sua criação definitiva. Nesta semana, em Brasília, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer favorável à sua criação. A legenda será o 36º partido político do País. A agremiação partidária já obteve o número de assinaturas necessárias para ser formalizado e agora passa a esperar somente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Detalhe: para conseguir disputar as próximas eleições, o partido necessita obter este aval até o dia 7 de outubro próximo, um ano antes do futuro pleito. Segundo informações, após o parecer do Ministério Público Eleitoral, o processo está sendo encaminhado para o gabinete do ministro Napoleão Nunes Maia, que é o seu relator. A Maia caberá levar o processo ao plenário do TSE para a decisão final. A criação de um partido depende, a princípio, da obtenção de assinaturas equivalentes a 0,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados no pleito anterior. O Muda Brasil entregou 502 mil assinaturas, ultrapassando a exigência, que seria de 486 mil signatários. A nova agremiação tem como presidente e principal organizador o ex-vereador suzanense, José Renato da Silva, ainda que a paternidade da legenda seja sempre atribuída a Valdemar Costa Neto. O novo partido teria como objetivo atrair políticos insatisfeitos com as respectivas legendas e que temem perder o mandato, caso as abandonem. Não faz muito tempo, chegou-se a comentar sobre a possível filiação do deputado e presidenciável Jair Bolsonaro (PSC-RJ) ao Muda Brasil. Os entendimentos, no entanto, não teriam avançado o suficiente e o parlamentar se aproximou do PEN, o Partido Ecológico Nacional, que deverá mudar de nome para se chamar Patriota. Bem ao gosto do presidenciável.

No cinema

Será na próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, a pré-estreia do filme “Polícia Federal – a Lei é Para Todos”, lançado esta semana, em Curitiba, com a presença dos principais personagens da Operação Lava Jato. Com classificação para maiores de 12 anos, o filme é inspirado em fatos reais sobre a Lava Jato, a maior investigação sobre corrupção já realizada no País. Marcelo Serrado interpreta o juiz Sérgio Moro. A partir da pré-estreia, o filme poderá ser visto às 13h30, 16h00, 18h40 e 21h15.

Mutirão

Integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e do Projeto Mãos que Ajudam, em parceria com Nova Tinta, irão realizar a manutenção e pintura da sede do Grupo Alto Tietê de Esclerose Múltipla (Gatem). Será neste sábado (2), a partir das 8h30, no Bairro do Mogilar. O Gatem é uma instituição sem fins lucrativos, que oferece apoio a portadores de esclerose múltipla, com ajuda de uma equipe multidisciplinar.

Fiscais

Um projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Valverde (PT) quer tornar obrigatórias, nos documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, as seguintes inscrições: “Fiscalize o seu Município. – http://transparencia.tce.sp.gov.br”. Segundo o vereador, a medida “visa instituir instrumento obrigatório de publicidade em todos os documentos impressos e no site da Prefeitura”.

Ano 1

Ao comemorar, amanhã, o seu primeiro aniversário, a Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras irá realizar sessão magna de posse de novos acadêmicos, a partir das 15 horas, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Serão empossados, com os respectivos patronos: Auro Malaquias dos Santos (José Veiga), Cristiano Felício Carvalho (Miguel Barros, o Mulato), João Anatalino Rodrigues (Samuel Rodrigues Freire), Maria Lourdes da Silva (Paulo Ferrari Massaro) e Paulo Sérgio Pinhal (Alfredo Volpi).

Cotidiano



Frase

Os nossos amigos poderão não saber muitas coisas, mas sabem sempre o que fariam no nosso lugar.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro