MPB e rock são destaques no Patteo

Caderno A, Caderno A - Capa

Para quem decidiu permanecer na Cidade neste feriado prolongado, uma opção de lazer é a ‘Noite no Patteo’, que terá a apresentação do músico Eduardo Henrique, a partir das 19 horas desta sexta-feira. O show é gratuito e acontecerá no pergolado em frente à torre 3 do ComVem Patteo Mogilar, até as 22h. No repertório do artista, destaque para os clássicos da MPB e composições próprias.

Na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, quem vai descontrair a ‘Noite no Patteo’ será o músico Brenô, com o melhor da MBP. Nas edições seguintes, as apresentações ficam por conta de Vinícius Candido no dia 17 tocando pop rock nacional e internacional e Rafael Ortiz e banda, no dia 24, com muito rock e flashback.

O happy hour acontece sempre das 19 às 22 horas, nos pergolados do ComVem e não é cobrada nenhuma taxa para assistir aos shows.

O centro de compras fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no Mogilar, em frente ao Pró-Mulher, em Mogi das Cruzes. Para mais informações sobre o ‘Noite no Patteo’, basta acessar o site comvempatteomogilar.com.br.