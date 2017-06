MP vai apurar atraso em obra de acessibilidade da Prefeitura

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

O promotor Felipe Duarte Paes Bertolli, do Ministério Público de Mogi das Cruzes, recebeu na noite de segunda-feira, uma representação que pede a investigação de um contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito para a realização de um estudo de mobilidade, que irá apontar projetos urbanos para a acessibilidade dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizada, no Jardim Betânia (veja matéria com o posicionamento da Prefeitura).

Assinam o pedido de instauração de um inquérito cível público sobre o assunto, os alunos do sexto semestre da Faculdade de Direito da Universidade Braz Cubas, Dorival Aparecido Batista, Élida Lima da Silva, Fernanda dos Passos da Silva, Nathalia Cristina Xavier dos Santos, Karla Dias e Samuel Santos de Freitas.

Até chegar à representação contra a contratação do estudo, orçado em R$ 197 mil, e que deveria ter sido entregue em abril passado, o grupo de estudantes ouviu mães de alunos que enfrentam dificuldades para transitar pela Rua Joaquim Fabiano de Mello, acesso à Rua Carmem Moura Santos, onde está o prédio da Apae.

Calçadas estreitas, esburacadas, sem rebaixamento e mais apertadas ainda nos pontos há postes de iluminação obrigam as mães a andarem com os filhos no colo e no leito carroçável, por um trecho de 170 metros, disputando perigosamente o espaço com os carros e ônibus.

A falta de acessibilidade ao prédio tem sido cobrada há anos e ganhou voz com no Legislativo, por meio do vereador Protássio Nogueira (PSD).

Numa das cobranças, na Câmara, a Prefeitura alegou falta de recursos financeiros e a espera dos resultados de um estudo sobre a mobilidade urbana na região central para intervir naquela região e atender ao pedido de intervenções que tornassem o caminho até a unidade mais acessível.

Uma das estudantes, Nathalia Cristina Xavier dos Santos contou que os documentos pesquisados pelo grupo apontam indícios de irregularidades na contratação do estudo. “Ele não especifica nem mesmo as ruas onde os estudos devem ser feitos. No edital diz apenas “determinados locais da área central”. E nós achamos estranho porque, aos vereadores e pais, foi dito que a obra de acessibilidade dos alunos dependeria do resultado desse estudo”, pondera.

A representação possui os depoimentos de pais de alunos e cobra a demora do poder público em solucionar o problema. “Os que chegam à Apae de ônibus são mais prejudicados porque sem o rebaixamento da guia, eles enfrentam os riscos de quedas. Muitos não usam a cadeira por se sentirem inseguros e mães levam o filho no colo até a porta da Apae”, acrescenta Nathália.

Todo esse levantamento fez parte de um trabalho do grupo para a disciplina de Projetos Integradores, ministrada pela professora Adilsen Claudia Martinês, da UBC.

A ideia de defender as mães de filhos que frequentam a Apae surgiu a partir da leitura de um editorial publicado por O Diário no ano passado, sobre a demora na reorganização urbana daquela região em atendimento ao legítimo pedido daquela comunidade.

Segundo os estudantes, o promotor Felipe Bertolli recebeu com atenção da representação e irá atendê-los, em breve, na Promotoria Pública, para receber novos documentos e informações e dar analisar o pedido.