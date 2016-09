MP exige que Prefeitura faça concurso público para o Iprem

Comentários (0) Cidades Like

SILVIA CHIMELLO

O Ministério Público do Estado de São Paulo quer que a Prefeitura de Mogi realize concurso público para os cargos do Instituto de Previdência Municipal (Iprem) ocupados hoje por funcionários comissionados. A recomendação foi feita após avaliação sobre a atual forma de gestão do órgão, realizada pela Promotoria de Justiça, que alerta para a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa se a mudança não for efetuada.

O parecer do inquérito civil 14.0341.0002482/2016-8, elaborado pelo promotor de Justiça Renato Kim Barbosa, baseado em leis federal e estadual, é dirigido ao prefeito Marco Bertaiolli (PSD) e ao diretor-superintendente do Iprem, Francisco Carlos Cardenas, “visando a evitar futuras medidas judiciais no âmbito penal e civil”.

No inquérito civil instaurado pelo MP, em abril último, o promotor que fez o despacho em 10 de agosto, sugere que a Administração Municipal efetue, em 90 dias, a exoneração dos ocupantes dos cargos de diretor de previdência e financeiro, chefe das seções de finanças e de administração geral, e iniciem as providências visando à extinção de tais cargos ou seu provimento por meio de concurso público.





Dos nove cargos ocupados no quadro funcional do Iprem, cinco são comissionados. Há alguns vagos, como os de chefe de seção de expediente e de benefícios e pessoal assegurado, mas para preenchê-los, ele pede que os gestores já iniciem as contratações de servidores por meio de concurso.

Além disso, o MP solicita à Prefeitura que remeta à Promotoria de Justiça de Mogi, em 30 dias a partir do despacho, informações sobre as providências que deverão ser inicialmente adotadas, bem como o cronograma a ser seguido para cumprir as determinações, “sob pena das medidas judiciais cabíveis em face do Município de Mogi, do Iprem e dos agentes públicos eventualmente envolvidos nos fatos”.

Outro pedido é para que seja enviado também à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Mogi os endereços residenciais e profissionais, bem como cópia dos respectivos atos de nomeação, posse e entrada em exercício, dos atuais ocupantes dos cargos mencionados para que, caso a presente recomendação não seja acolhida, sejam adotadas as medidas legais para anulação das contratações e a propositura de ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa em face dos agentes públicos responsáveis pelas contratações e sua respectiva manutenção.

A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Mogi e o Iprem só devem se manifestar sobre o assunto na segunda-feira. Os órgãos não tiveram expediente nesta sexta-feira devido à emenda do feriado de aniversário da Cidade e não puderam ser consultados.