MP denuncia três pessoas pelo acidente com estudantes na Mogi-Bertioga

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A empresária Daniela de Carvalho Soares Figueiredo, sócia-proprietária e administradora da empresa União Litoral, assim como, o executivo Fernando Antônio Resende, e o encarregado da frota, engenheiro Adriano André do Vale foram denunciados pelo Ministério Público pelas 18 mortes de universitários e as 12 lesões graves provocadas nos sobreviventes. O ônibus da União Litoral, guiado pelo motorista Antônio Carlos da Silva, que transportava os passageiros para casa em São Sebastião, no Litoral Norte, ao descer a Serra do Mar tombou, na altura do km 84. A tragédia aconteceu, por volta das 23h30, de 8 de junho de 2016. Os estudantes eram das Universidades de Mogi das Cruzes e Braz Cubas.

O juiz de Direito Fausto Dalmashio Ferreira, da 1ª Vara Criminal do Fórum de São Sebastião, no último dia 30, recebeu a denúncia do promotor de Justiça Diogo Pacini de Medeiros e Albuquerque, da Comarca de Bertioga, elaborada após a Polícia Civil concluir o inquérito sobre o acidente, o qual apontou que Daniela, Adriano e Fernando mataram culposamente as vítimas (sem dolo).

“Presentes, nos autos do inquérito policial indícios suficientes de autoria e materialidade, recebo a denúncia”, destacou o magistrado em sua decisão. Ele mandou citar os réus e concedeu o prazo de 10 dias para que apresentem suas defesas com a apresentação de documentos e testemunhas. Devido a morte no acidente do motorista do ônibus Antônio Carlos da Silva foi extinta a punibilidade, como fundamenta o artigo 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro. Se estivesse vivo iria responder pelos crimes.

Os acusados se tornaram réus, e agora, serão processados pela Justiça. “Eles foram denunciados por homicídio culposo 18 vezes e 12 vezes por lesão corporal culposa. É uma notícia muito boa, pois apesar da tragédia, as famílias das vítimas esperam a punição dos responsáveis pelo acidente. Os parentes têm isso como certo conforto pela perda dos seus entes queridos. E os sobreviventes que sofreram pela recuperação dos ferimentos pedem por Justiça”, afirmou, na tarde de ontem, a O Diário o advogado José Beraldo.

O criminalista ainda informou que “a notícia da denúncia e a decisão do juiz em aceitá-la, dando início ao processo, foi bem recebida pelos familiares”. Ele representa um grupo formado por pais e parentes dos estudantes mortos e feridos, sendo constituído como assistente do Ministério Público.”Vou acompanhar o processo até a sua conclusão, a qual, com certeza, será a condenação dos envolvidos”. Beraldo ainda explicou que “além da ação criminal, já tramita em juízo os processos de indenização na área cível”.

Na denúncia que ofereceu, o promotor Diogo Pacini destacou que “o laudo pericial oferece inúmeras especificidades aptas a conclusão de que houve verdadeira pane no sistema de segurança do coletivo, a revelar que a sua manutenção era relegada a segundo plano”. Enfim, foi deixado claro que “os denunciados negligenciaram gravemente na oferta regular de manutenção do veículo (ônibus)”.

Ao complementar a denúncia, o promotor de Justiça ressaltou que “Daniela e Fernando são responsáveis pela administração de empresa que presta serviço de transporte, de modo que, a segurança dos passageiros é (seria) decorrência lógica de seus misteres”.

Ao ser interrogada, na Delegacia de Bertioga, no inquérito policial, a empresária Daniela disse que a empresa tinha 28 anos e nunca teve qualquer acidente. Contou que trabalhava na União Litoral desde 2014 e que nada havia que pudesse desabonar o motorista Antônio Carlos da Silva, mas observou que “ele teve duas ou três multas por excesso de velocidade, uma boa média por período”. No entendimento da acusada, a empresa presta uma boa manutenção para os seus 32 coletivos. A empresária ainda declinou que antes do acidente não recebeu reclamações dos universitários seja contra o abuso de velocidade empreendida pelo motorista Antônio ou de problemas com os ônibus.