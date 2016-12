Com 27km de lentidão, Mogi-Bertioga tem leve melhora nesta quarta

DESTAQUE

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) apresentou uma leve melhora nas condições de tráfego nesta quarta-feira, após dois dias de trânsito parado por conta do grande número de veículos que seguiram no sentido litoral. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que o trânsito segue intenso, mas com lentidão apenas no trecho de serra, causada pela neblina, entre os quilômetros 77 e 90. No entanto, para amanhã, a previsão é de mais congestionamentos.

Durante toda a segunda e terça-feira, o trânsito na Mogi-Bertioga ficou parado desde o início da via, ainda no trecho urbano de Mogi das Cruzes, até o encontro dela com a Rio-Santos, em Bertioga. O motorista chegou a levar 3 horas para

A previsão da Secretaria Estadual de Logística Transportes é que 62.820 veículos sigam rumo ao Litoral pela Mogi-Bertioga nestes últimos dias do ano. O horário de pico na Serra do Mar deve começar nesta quinta-feira, entre 7h e 24h, e na sexta, das 6h às 24h. Na volta do feriado, domingo, a maior concentração de veículos é esperada das 6h às 24h e na segunda, 2, 6h às 24h.

Nesta quarta-feira, 11.800 veículos já desceram a Serra, sendo 990 apenas entre 16h e 17 horas.

Os usuários poderão obter informações sobre a situação de tráfego nas rodovias pelo Centro de Operações e Informação do DER. Equipes trabalham 24 horas em esquema de plantão para melhor atendimento. O tempo estimado de percurso estará disponível no site do DER (www.der.sp.gov.br) e pelo Twitter (@_dersp). Ainda há o telefone de emergências do DER, o 0800 055 5510.

Para uma viagem tranquila, a Polícia Rodoviária orienta os condutores a redobrem a atenção durante o percurso, com uso do farol baixo mesmo durante o dia. Manter faróis, lanternas e 2016palhetas do limpador de para-brisa em bom estado de conservação, usar o cinto de segurança, manter distância segura entre seu veículo e os demais, sempre fazer uso de dispositivo de retenção (cadeirinha) quando transportar crianças e usar setas com antecedência ao mudar de faixa de rolamento também são medidas necessárias para evitar problemas.

Na Mogi-Bertioga, os usuários serão informados sobre as condições de tráfego e alternativas por meio de dois painéis de mensagens variáveis, localizados ao longo da via. Será posicionada uma câmera no km 86, próximo à Cachoeira Véu da Noiva, para visualização do trecho de serra. A Polícia Rodoviária aconselha os motoristas a redobrarem a atenção entre os quilômetros 71 e 75 – trecho com sequência de curvas de pequeno raio e na parte de serra, que tem início no km 80.