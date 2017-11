Movimento foi intenso nos cemitérios de Mogi durante o Dia de Finados

QUADRO DESTAQUE

Heitor Herruso

Especial para O Diário

Neste feriado de Finados, mais de 100 mil pessoas foram visitar os túmulos dos entes queridos nos cemitérios da Cidade. O movimento foi intenso nos cemitérios da Saudade, em Braz Cubas e São Salvador, no Parque Monte Líbano. Os comerciantes aproveitaram a data para vender flores, pastéis, produtos derivados de milho e caldo de cana.

A família de Airton Isaias de Souza, 61, é uma das que sempre prestam homenagens aos que já se foram. “Como somos católicos, essa é uma forma de se lembrar e estar mais próximo daqueles que amamos”, conta ele. Já Lucas Aquino, 36, levou as filhas de 6 e 7 anos, para orar no túmulo dos falecidos. “Hoje é um dia de indulgências para quem é católico. Por isso, além de honrar a memória de nossos parentes, estamos cumprindo as exigências que a igreja prescreve”, afirma.

Elis Regina Messias Tomaz, 55, visita religiosamente o túmulo do cantor sertanejo Aladim, em Braz Cubas. “Ele é como um santo para mim. Já pedi muita coisa a ele, que sempre me atende. Por isso quando venho visitar minha família, também venho agradecê-lo”, revela.

Além da movimentação em torno das lápides, muita gente passou pelas barracas montadas nas ruas dos cemitérios. O comerciante Roberto Yukio Hirata, que ajuda o cunhado com as vendas de flores no Cemitério São Salvador há mais de 10 anos, aproveitou o feriado. Ele diz que a expectativa era de que dois mil vasos fossem vendidos, principalmente os de crisântemos. Lúcio Sato, 64, vendeu pastéis pela primeira vez na rua do Cemitério da Saudade. Para ele, o movimento estava bom e foi possível recuperar o prejuízo de outros eventos.

Segundo Osmar Paulino de Lima, que trabalha na administração dos cemitérios, as atividades aumentaram não só ontem, mas durante toda a semana. “O público é formado principalmente por idosos, e os jovens parecem não se importar mais com essa tradição de visitar os mortos”, ressalta.

Durante toda a quinta-feira, a Polícia Militar ficou de plantão nas ruas dos cemitérios. A ‘Operação Finados’ colocou pelo menos duas viaturas em cada local e até o início da tarde de ontem não havia registro de ocorrência.

O trânsito ficou intenso na Rua Coronel Cardoso Siqueira, que dá acesso ao Cemitério Parque das Oliveiras.