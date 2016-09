Motoristas terão opção para cruzar a avenida

Comentários (0) Cidades Like

Uma nova transposição está sendo construída na Avenida Francisco Ribeiro Nogueira, cujo canteiro central será aberto na altura da Lanchonete Machado, perto da Rua Doutor Gabriel Prestes.

A nova abertura será mais uma opção para os motoristas cruzarem a Chico Nogueira, ligando o Bairro do Mogi Moderno – através de passagem perpendicular à via- aos bairros Vila Rachel, Conjunto Residencial Nova Bertioga, Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta e Vila Rei. As intervenções levarão alguns dias.

A medida atende à solicitação feita à Prefeitura de Mogi das Cruzes pelo vereador Protássio Nogueira (PSD). “Recebi pedido de moradores dos bairros, principalmente do Mogi Moderno, que sofrem com uma única passagem para transpor a Avenida Chico Nogueira”, disse o vereador.

Segundo ele, a medida reduzirá os congestionamentos na região. “Vai aliviar bastante o excesso de tráfego e o afunilamento no cruzamento entre a Avenida Pedro Machado e a Avenida Francisco Ribeiro Nogueira”, argumenta.

Os serviços, subordinados à Secretaria Municipal de Transportes, estão sendo custeados pelas empresas Cadam e Predial Suzanense, como contrapartida a investimentos naquela região.