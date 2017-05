Motoristas reclamam de problemas em radares de Mogi

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os moradores do Bairro do Cocuera que utilizam frequentemente a Rodovia Mogi-Salesópolis (SP-88) reclamam da aferição dos radares eletrônicos instalados na altura dos quilômetros 8 e 9 da estrada. Eles dizem que os equipamentos sempre apresentam falhas e não marcam a velocidade correta quando os veículos passam pelo local.

O caso ocorreu com o produtor de morangos, Carlos Okamoto, que usa a via diariamente para fazer o trajeto até Mogi das Cruzes. Ele diz que toma “muito cuidado” para não ultrapassar a velocidade permitida no trecho, que é de 40 Km por hora, mas por duas vezes a marcação do radar ficou acima.

A primeira vez que detectou o problema foi no sábado passado, em frente à Escola Municipal Sentaro Takaoka. Ele conta que passou pelo local de moto, “com velocidade reduzida para não ultrapassar o limite, mas o radar marcou 50 km”. O fato se repetiu na última quinta-feira: “Passei a tomar mais cuidado ainda e mesmo assim o radar marcou 66 km/hora. Isso é impossível”.

Antes de receber multas, o produtor disse que entrou em contato com a Ouvidoria do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para denunciar o problema e pedir providências.

Outro radar que também está desregulado fica próximo da fábrica da NGK. O proprietário de um salão de cabeleireiro nas proximidades, Mauro Yokoyama, também disse que recebe muitas reclamações de amigos, clientes e pessoas que trabalham nas proximidades. “Não é sempre, mas parece que os radares ficam desregulados quando chove mais forte. Como houve várias reclamações, vamos esperar para ver se essas pessoas serão multadas. Se isso acontecer, todos irão se unir para levar o caso ao DER”, informa.

Questionado sobre o problema, o DER esclarece que não foram encontrados registros na Ouvidoria sobre o mencionado radar na SP-088 e informa que uma vistoria técnica será realizada no equipamento, nas próximas semanas, para verificação da velocidade aferida. O órgão explica ainda que os motoristas que discordarem do auto de infração recebido poderão ingressar com recurso protocolado em qualquer unidade do DER no Estado.