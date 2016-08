Motoristas do Uber relatam agressão de taxistas em Mogi

Comentários (0) DESTAQUE Like

DANILO SANS

Dois motoristas de Uber relataram terem sido agredidos por taxistas no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar. O caso mais recente aconteceu na noite do último domingo. Demerson da Cruz Ferreira, de 31 anos, conta que foi cercado por 10 homens, que lhe deram socos e lhe roubaram celular, carteira, dinheiro e um modem que estavam dentro do carro.

Conforme descreve Demerson, ele veio para Mogi das Cruzes trazendo um passageiro que desembarcara no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Para não voltar com o carro vazio, o motorista decidiu passar pelo Terminal Rodoviário em busca de alguém que também tivesse a Capital como destino.





Ele abordou um senhor que tentava comprar passagens para a filha e ofereceu o serviço. A menina baixou o aplicativo na hora e contratou a viagem.

Na mesma hora, prossegue, cerca de 10 homens o abordaram perguntando se ele era motorista de Uber. “Eu disse que era e já tomei um soco no rosto. Quando me virei, tomei mais um. Eu consegui sair correndo, mas quando olhei pra trás, vi que estavam empurrando o pai da menina”, completa. Ele diz que tudo aconteceu exatamente às 22h41 – horário que ficou registrado no aplicativo.

Demerson conseguiu se esconder no estacionamento do Habib’s e chamou a Polícia que, segundo ele, demorou mais de uma hora para chegar. “Eu só voltei para o Terminal quando a viatura chegou, por volta da meia-noite. Não consegui reconhecer os taxistas que estavam lá naquela hora como sendo os agressores, mas ainda assim, eles ficaram me xingando”, completa. Ele diz que os agressores lhe roubaram a carteira, com R$ 240,00 em dinheiro, além de R$ 50,00 em moedas e um modem utilizado para fornecer internet aos passageiros.

O motorista Abel dos Santos, de 32 anos, conta que também foi abordado por taxistas no Terminal Rodoviário, na quinta-feira passada, por volta das 18 horas. Ele diz que foi chamado pelo aplicativo por um taxista que se passou por passageiro. “Quando cheguei, o taxista me perguntou se eu era Uber. Disse que sim, aí ele pediu para eu encostar o carro”, relata.

Quando fez menção de estacionar, completa, mais quatro pessoas foram para cima do veículo. “Achei que eles estavam mal intencionados e consegui sair com o carro. Só conseguiram chutar o veículo”, relata.

Abel conta que nunca tinha sido agredido por conta da atividade. “Fiquei muito assustado. Riscaram meu carro, mas o pior foi o medo que passei. Me senti um bandido prestes a ser linchado”, conta.

A reportagem não conseguiu contato com o Sindicato dos Taxistas de Mogi das Cruzes.