Motorista morre em acidente entre caminhão e ônibus na Mogi-Salesópolis

O acidente que envolveu um caminhão e ônibus escolar, aconteceu, nesta quarta-feira, por volta das 17h30, e provocou a morte do motorista Carlos Pedro Miranda, de 64 anos, congestionou por cerca de meia hora a Rodovia Mogi-Salesópolis, na altura do Km 58,6, próximo à indústria Kimberly, no Bairro de Cocuera, no sentido Bairro do Socorro. À noite, a equipe da Polícia Rodoviária, composta pelo sargento Wildner, cabo Gonçalo e a policial Guimarães, preservava o local para a perícia que seria realizada pela Polícia Cientifica. A equipe controlava o trânsito para evitar colisões.

Segundo testemunhas, o motorista Carlos Pedro Miranda, que residia na Vila Oliveira, foi obrigado a parar o seu caminhão Ford CNF-4531, de Mogi, por causa de uma pane. Ele sinalizava o local para alertar outros motoristas, quando surgiu o ônibus escolar DTC-5333, de Mogi, dirigido por Cláudio de Almeida, de 46 anos.

O ônibus escolar atropelou e matou Carlos Miranda e somente parou depois de abalroar o caminhão, o qual foi lançado para fora da pista. No coletivo, ninguém ficou ferido. Uma equipe do Samu e bombeiros foram mobilizados. A Polícia Civil vai apurar o homicídio culposo (sem intenção).