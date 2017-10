Motorista é mantido refém por quase duas horas no Boturuju

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil procura por um assaltante que roubou no início da tarde desta segunda-feira (30), uma carga de doces como chocolates, doces e gomas, avaliada em R$ 24,4 mil pelo vendedor Marcos Rodrigues Ancelmo, de 36 anos, da empresa ROMMAC Distribuidora. Ele contou ontem, no Distrito Central, onde compareceu para formalizar a queixa do assalto, que foi abordado pelo criminoso na Avenida Felipe Sawaia, no Bairro do Botujuru, ficando como refém durante 2 horas. Apesar de ser aterrorizado pelo assaltante, Marcos Rodrigues explicou aos policiais que não sofreu ferimentos.

O delegado Carlos Eduardo Chrispim, o escrivão Marcos Passos e o investigador Evandro Nakano, do Distrito Central, registraram o assalto. As investigações serão desenvolvidas pelo delegado Alexandre Batalha, titular do Núcleo de Roubos de Cargas e do 3º Distrito Policial de César de Souza, o qual mantém sob a sua juridisdição o Bairro do Botujuru.

Na Delegacia, o vendedor Marcos informou que além da carga, o bandido roubou os seus dois celulares. O criminoso foi descrito como um rapaz pardo que trajava bermuda, levava um boné na cabeça e estava sem camisa.

O marginal armado mandou o vendedor sair do veículo e subir na traseira da Kombi Furgão. Marcos notou que ele (assaltante) falava com alguém no celular.

Após 45 minutos circulando pela Cidade, o vendedor foi colocado de novo na cabine e teve a cabeça coberta por sua blusa. O bandido e comparsas descarregaram a carga.Terminado o ‘serviço’, o vendedor voltou para a carroceria e depois de uma hora foi solto na Vila Amorim, em Suzano.