Motorista é baleado no Jardim Margarida, em Mogi

O motorista José Heitor da Silva Neto, de 47 anos, levou dois tiros, na madrugada desta quinta-feira (8), após sair de sua casa com destino ano trabalho, na Avenida Celeste, no Jardim Margarida, na divisa de Mogi das Cruzes e Suzano. Ele foi socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Bairro do Mogilar.

A Polícia Militar realizou buscas, mas não encontrou pistas dos criminosos, que fugiram em um Voyage. A equipe da PM esclareceu no 2º DP, onde o assalto foi registrado, que os dois criminosos o abordaram e roubaram, antes de atirar e fugir, R$ 20,00, e documentos.

Em Jundiapeba, na noite desta terça-feira, a Polícia Militar prendeu Aderlandio Monteiro de Lima, de 25 anos, por tráfico de entorpecentes. Ele é acusado de estar carregando 61 buchas de maconha e R$ 23,50 que teria obtido com o comércio ilegal.





Já em Suzano, o guarda municipal Luiz Felipe Miranda Souza, de 26 anos, foi baleado numa das mãos no assalto à loja das Casas Bahia, na noite de anteontem, no Centro. O bando roubou R$ 748,65 do caixa, o celular e o revólver 38, da segurança Andréia Miranda. O grupo escapou em três veículos.