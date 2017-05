Motociclista critica sinalização ‘confusa’ na Mogi-Bertioga

DESTAQUE

Acostumada a percorrer, de motocicleta, os 50 km da rodovia que liga Mogi das Cruzes a Bertioga para cuidar da mãe que reside na cidade litorânea, Maria Gláucia Barrel Pinto, moradora do Bairro do Botujuru, foi surpreendida, dias atrás, com uma notificação seguida de multa no valor de R$ 880,00, que poderá lhe tirar sete pontos de seu prontuário junto ao Detran.

Ela foi flagrada por um radar móvel do DER, às 15h21 do dia 22 de fevereiro, antevéspera do Carnaval deste ano, por haver passado pelo Km 91 da Mogi-Bertioga, proximidades da chamada Curva do U, na descida do trecho de Serra, a 70 km/h, num local onde a velocidade deveria ser de 40 km/h.

Inconformada, ela prepara recurso contra a autuação, onde vai alegar uma série de dúvidas provocadas pela sinalização existente no local. Ela diz que naquele ponto, para a descida da Serra, junto com alertas sobre fiscalização eletrônica, as placas indicam velocidades máximas de 60 km/h com pista seca e 40 km/h com pista molhada. No mesmo local, na subida, as velocidades são de 80 km/h com pista seca e 60 km/h, com pista molhada.

“Logo que termina a curva, a velocidade, na subida da Serra, cai para 40 km/hora. Se fizer essa redução, como manda a placa, um carro atropela você. Aquilo é rodovia, não é uma avenida”, diz ela, apontando ainda um outro problema:

“Se você passar por ali a 40 km/h corre sério risco de ser assaltado. Há ainda o detalhe de que não há placa alertando para fiscalização eletrônica naquele ponto”, diz Gláucia Barrel, apostando que suas alegações serão aceitas pelo DER e sua multa anulada.