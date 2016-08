Mostra interativa em SP recria história dos Beatles

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Entre as recriações presentes na exposição “Beatlemania Experience”, que abre nesta semana no shopping Eldorado, em São Paulo, está o bar onde os Beatles realizaram 292 shows. A reprodução da casa The Cavern Club, que possui cadeiras com o mesmo tipo de tecido usado nas originais, é uma das atrações da mostra.

Divididas em 2.000 metros quadrados, estão dez alas que recriam momentos importantes da carreira da banda, que surgiu nos anos 1960 em Liverpool e em seguida ganhou o mundo. São 1.500 imagens e 200 objetos que recontam a história do quarteto.





Biografia Viva

Segundo o produtor Christian Tedesco, que começou a idealizar o projeto há dois anos ao lado dos sócios Rodrigo Tedesco e Carlos Gualberto, a ideia era “criar uma biografia viva” do grupo.

Orçada em R$ 12 milhões, a exposição conta também com a criação de um caminhão similar ao usado pelo Quarrymen durante um show em 1957 -foi lá que John Lennon, que integrava o conjunto, conheceu Paul McCartney.

Outro espaço é o Submarino Amarelo, inspirado no filme homônimo lançado em 1968 com trilha dos Beatles. Lá, é possível assistir a uma animação exibida pelas janelas da “embarcação”.

O passeio ainda conta com uma experiência de realidade virtual que emula o show de 1966 no Shea Stadium, em Nova York, para mais de 50 mil pessoas. E com uma projeção que recria a última apresentação do grupo, em 1969, realizada no topo de um prédio em Londres.

Também há painéis interativos, totens para ouvir músicas, réplicas de roupas e de instrumentos, itens autografados, fotos raras e vídeos.

A previsão é que, depois de São Paulo, a exposição siga para outras capitais do país.