Mostra de dança recebe inscrições

A 14ª edição da mostra de dança ‘Louvor com Arte’ será realizada no dia 17 de setembro, no palco do Teatro Vasques. A iniciativa é da Regina Ballet Produções, comandada pela professora e bailarina Regina Cunha. O evento, que também tem cunho social, já está com inscrições abertas.

A expectativa é grande, segundo a organizadora da mostra, uma vez que a cada ano cresce a participação dos grupos de dança das igrejas. “A gente tem se surpreendido, pois os pastores têm investido e incentivado os ministérios da dança”, constata Regina Cunha.

É uma oportunidade para os bailarinos saírem das igrejas e se apresentarem para o público em geral. Um dos aspectos importantes, ressalta a organizadora, é levar a mensagem de paz e adoração a Deus por meio da dança. Com isso, acrescenta, tanto o bailarino quanto a plateia são beneficiados durante a mostra ‘Louvor com Arte’.

Podem se inscrever grupos ou bailarinos individuais com o pagamento de taxa. Para apresentação solo, o custo é R$ 50,00, já o duo paga R$ 80,00 e R$ 90,00 o trio. A inscrição do conjunto custa R$ 120,00. Serão aceitas coreografias em todas as modalidades, do balé clássico à dança contemporânea, passando por jazz, sapateado, street dance, flamenca, dança de salão, entre outras.

Regina Cunha informa, também, que três coreografias serão escolhidas para apresentação no palco da ‘Marcha para Jesus’, evento anual realizado em novembro em todo o País.

O número de inscritos é limitado. Portanto, “assim que completarmos 25 coreografias, teremos de encerrar”, esclarece. Como a apresentação é no Vasques, não é possível aumentar esse número.

O ingresso custa R$ 20,00 ou R$ 10,00 com a doação de um quilo de alimento não perecível. Todo alimento arrecadado será destinado às obras sociais das igrejas participantes da mostra.

Regina Cunha ressalta que o evento permite prestigiar a arte e louvar a palavra de Deus. É um meio de evangelização, pois proporciona paz às pessoas envolvidas e ainda cria oportunidade de revelar talentos na dança.

Informações sobre a mostra de dança pelo telefone 4727-3123 e ainda no 9-9919 9099 ou no WhatsApp 9.9936-6046. E no producoesreginaballet@gmail.com.

